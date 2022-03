Patrícia Franco canta Alcione em novo show por Belém

Cantora paraense Patrícia Franco presenteia o público com o lançamento do seu mais novo show para 2022, intitulado de “Patrícia canta Alcione”, que vai ser realizado em um grande espetáculo em teatros majestosos que contam a história de Belém. Com um repertório que versa sobre a Música Popular Paraense (MPP), a cantora traz ainda, releituras de grandes sucessos da música contemporânea nacional.

“A pausa causada pela pandemia foi cruel para nós que vivemos da música, porém conseguimos nos atualizar de muitas coisas, como a nossa própria carreira. Foi aí que eu comecei a repensar minhas apresentações e hoje chego com esse novo show que promete agradar muita gente em Belém e região”, comenta Patrícia sobre como a ideia do espetáculo surgiu.

Com a arte nas suas veias, a família de músicos na qual Patrícia cresceu, é cheia de artistas da poesia, da música, do canto, da composição e nos mais diversos ramos desta arte encantadora. Desde os 5 anos de idade, a pequena artista já ensaiava sua experiência musical, ao cantar com técnica e aprender a manusear alguns instrumentos musicais.

Sucesso na música ao longo da sua juventude, quando adulta foi convidada para morar em São Paulo capital, no ano de 2008, onde lá teve um upgrade na sua carreira, conseguindo se apresentar em bares e shows da maior cidade do Brasil e assim, conseguir fazer seu nome na cena musical de sampa. Em meio a esta aventura, a cantora paraense foi convidada para participar da banda local chamada Xaveco do Forró, de Guarulhos, onde se apresentou por diversos municípios pelo grupo.

Conheceu o país inteiro, ao fazer uma turnê no estado da Bahia, Patrícia ganhou experiência e inspiração para gravar seu primeiro CD, no ritmo que pulsa no seu coração, o Calypso, e regravou grandes sucessos tocados do Pará para o mundo. “Nossa essa época foi muito gostosa, eu vivia e respirava meu maior sonho que é viver da música. Consegui produzir meu primeiro CD e esse sem dúvida foi um dos maiores presentes da minha vida”, recorda a cantora.

No seu repertório, a artista não deixa de ressaltar os ritmos da sua terra natal, como o delicioso carimbó, xaxado, lundu, dentre outros estilos tipicamente paraenses, assim como ritmo brega, que agora, é patrimônio imaterial do Estado: “Égua do orgulho de ver nosso brega reconhecido e valorizado, esse momento valoriza também nós, que fazemos a cultura paraense”, reflete Patrícia.