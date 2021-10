Patrícia Pillar não tem contrato renovado e deixa a TV Globo após 36 anos

Último trabalho da atriz na emissora foi em ‘Salve-se Quem Puder’, de 2020

A atriz Patrícia Pillar está deixando a TV Globo após 36 anos de serviços prestados. De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do site Metrópoles, a emissora não quis renovar o contrato com a artista. Contratada em 1985 para a novela ‘Roque Santeiro‘, Patrícia foi protagonista de diversas novelas tendo marcado em ‘Rei do Gado’ (1996), ‘Mulher’ (1998/99) e ‘A Favorita’ (2008). Sua última participação foi em ‘Salve-se Quem Puder’, de 2020.

Além de atuar, Patrícia também trabalha com Direção e Produção e, no ano passado coordenou a live ‘Nordeste Pela Vida’. “Tem sido uma relação de respeito mútuo durante todo esse período. Deixo muitos amigos, uma bela história construída em parceria e a porta está aberta para novos projetos”, disse a atriz ao site Metrópoles. Patrícia não foi a única artista do casting da TV Globo a ser dispensada nos últimos meses, outros nomes como Antônio Fagundes, Lázaro Ramos, Vera Fischer e Reynaldo Gianecchini também deixaram a emissora.

Fonte JP