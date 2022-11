Patrícia Poeta coleciona elogios ao surgir curtindo dia de praia: “Restinho da folga!”

A apresentadora do programa ‘Encontro, Patrícia Poeta, deixou muita gente apaixonada na tarde desta segunda-feira (28), ao surgir curtindo um dia de sol na praia. A musa exibiu cliques de biquíni e colecionou elogios pelo shape sarado.

“Curtindo o restinho da folga… No clima…de Copa… de Brasillll! Dia com muitos gols nos jogos da fase de grupos. E no nosso, hein?! Quem aí arrisca um palpite sobre o placar?”, escreveu ela, na legenda da publicação. Em alguns cliques, a apresentadora aparece usando um biquíni chamativo, em outros, a celebridade aparece pronta para ver o jogo do Brasil.

“Que boa forma minha querida!!”, disse um fã no campo de comentários. “Você é pura e simples poesia, vejo uma foto e já me inspiro”, afirmou mais um, com alguns emojis de coração. Confira: