Patrícia Poeta descobre pedras nos rins e precisa se afastar do ‘É de Casa’

A apresentadora do programa ‘É de Casa’, Patrícia Poeta, teve que se ausentar das gravações após descobrir pedras nos rins.

A notícia do problema de saúde foi anunciada no programa deste sábado (02), pela também apresentadora Ana Furtado, que aproveitou para enviar energias positivas a amiga e colega de trabalho. Ana comandou o programa ao lado de Talitha Morete.

“Infelizmente ela tá com pedra nos rins! Que loucura. Ela foi surpreendida com essa ‘surpresa’, mas graças a Deus ela está se cuidando, ela está bem. Patrícia, um beijo muito grande pra você e a gente deseja que semana que vem você esteja aqui com a gente firme e forte. E crise nos rins parece que é uma das dores mais intensas que uma pessoa pode sentir. Então a gente tá na torcida pra você se recuperar logo”, relatou.

Morete aproveitou o momento para alertar os telespectadores e pedir que bebam muita água, pois é o melhor meio de prevenir o surgimento das dolorosas pedras nos rins. Ela também desejou uma boa recuperação a colega. “Pat, recuperação, tá? Volta logo! Enquanto isso a gente tá aqui tocando o nosso ‘É de Casa’. Beijo!”, disse ela.

Poeta não falou sobre seu problema nas redes sociais, mas compartilhou uma matéria da TV Globo, que explicava sua condição médica.

Essa não foi a primeira vez que Patrícia teria se ausentado do programa por problemas de saúde, em setembro de 2021 a apresentadora precisou se afastar do comando do ‘É de Casa’ para a realização de uma cirurgia de emergência, para a retirada das amígdalas.

Após sua recuperação a apresentadora pedalou aproximadamente 60 quilômetros até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. O percurso de aproximadamente quatro horas foi para agradecer o sucesso de sua cirurgia e cumprir uma promessa feita a Santa.

Fonte: R7/ Foto: Patrícia Poeta. Reprodução/Instagram.