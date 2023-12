Patrícia Ramos sobre superação: “Me sinto outra mulher”

A influenciadora Patrícia Ramos deu declarações sobre o apoio que teve de amigos e familiares para tentar superar a violência que sofreu durante seu casamento. Ela trava uma batalha judicial contra o ex-marido, Diogo Vitório, contra quem pediu à Justiça medidas protetivas. As informações são do G1.

Ramos afirmou que estar rodeada de pessoas boas a ajudou a se recuperar da fase difícil. Ela também destacou o sentimento de liberdade e disse que parece ter tirado uma algema.

– Não me sinto sozinha, estar rodeada de pessoas boas que querem meu bem, me ajudou muito a me recuperar desse processo difícil. O sentimento é de liberdade. Parece que eu tirei uma algema, tirei uma pedra das minhas costas – falou.

Patrícia explicou que conversas com amigas a motivaram a buscar seus direitos e denunciar Diogo.

– O que me motivou a ir atrás dos meus direitos foram conversas com amigas. Como eu fui vítima, outras mulheres também poderiam ser. Quando eu me separei e postei a nota da minha separação, todos os comentários eram me atacando. E quando vazou a situação da agressão, eu fui muito questionada. As pessoas diziam: “passou por isso esse tempo todo e não denunciou? Gostava de apanhar?” O relacionamento abusivo abrange todas as áreas da sua vida e hoje eu me sinto leve. Me sinto desimpedida. Hoje eu sou outra pessoa. Sou leve. Me reconheço como uma outra mulher – declarou.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/TV Globo