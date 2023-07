Patrulha Maria da Penha atua no enfrentamento à violência contra a mulher

Em 2022, 2.423 casos de violência contra a mulher foram registrados, desses 495 foram registros de feminicídio, como apontou o boletim “Elas Vivem: dados que não se calam”, da Rede de Observatórios de Segurança. A pesquisa revelou que a cada 4 horas, uma mulher é vítima de algum tipo de violência no país. A implantação de políticas públicas como rede de proteção e enfrentamento com eficiência e sempre vigilante é fundamental para que os números venham a diminuir.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ananindeua disponibiliza uma rede de apoio para as mulheres vítimas de violência, uma delas é a Patrulha Maria da Penha que atua no enfrentamento à violência contra as mulheres, com o acompanhamento do cumprimento da medida protetivas de urgência, afim de contribuir para a quebra do ciclo de violência e impedir que os atos violentos se perpetuem. É realizado também atendimentos de urgências das mulheres.

Atualmente, a Patrulha Maria da Penha atende sete vítimas, com visitas periódicas, sendo que, neste último seis meses deste ano, foram realizadas cerca de 340 visitas às vítimas. Pelo programa Pró-Mulher, proveniente do Governo do Estado do Pará, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SEGUP), são atendidas 68 vítimas com ou sem medidas protetivas.

Atuam seis agentes, distribuídos em duas equipes. Todos especializados e capacitados no atendimento às vítimas de violências contra a mulher, a patrulha também trabalha a conscientização. “Realizamos duas prisões por quebra de medidas protetivas. Realizamos também palestras de conscientização da violência e uma blitz educativa que contou com a presença de nossa ilustríssima Inspetora Geral Renata Risuenho, umas das principais referências e empenho nesta luta da Não Violência contra a Mulher”, explicou a Subinspetora Marília Nascimento, coordenadora da Patrulha Maria da Penha em Ananindeua.

ATENDIMENTO

São atendidas dois programas, Patrulha Maria da Penha que são demandas advindas da Secretaria Municipal da Mulher (SEMMU), ao qual é realizado duas visitas por semana a cada vítima de violência e com medidas protetivas.

Estas vítimas são acompanhadas pelo período de seis meses, depois desse período é feita uma avaliação se existe a necessidade de se dar continuidade ao acompanhamento à vítima.

O outro programa, é o Pró-Mulher que através de denúncias realizadas por meio do Centro Integrado de Operações (CIOP). Neste programa, são recebidos um Cartão Programa quinzenalmente, em média com seis possíveis vítimas de violências, a qual é averiguada a situação em que a vítima se encontra e também realizada duas visitas semanais no acompanhamento desta vítima.

Denuncia – os números de contatos oferecido às vítimas são:

Patrulha Maria da Penha (24h)

98409-6289 (whatsapp)

98446-6366 (whatsapp)

Inspetoria Regional (24h)

99337-9658

Imagem: Ascom/PMA