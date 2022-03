Paulinha Abelha: Exame aponta lesões graves nos rins da cantora

O resultado de um exame analisou a situação renal da cantora Paulinha Abelha, que morreu no último dia 23 de fevereiro em Aracaju (SE), apontou que a artista possuía lesões graves nos rins. A informação foi divulgada pelo portal G1, a partir de um laudo repassado pelo assessor jurídico da banda Calcinha Preta, Wanderson dos Santos Nascimento.

Uma das conclusões do exame mostra uma necrose tubular aguda (NTA) muito acentuada. De acordo com uma nefrologista ouvida pelo G1, que preferiu não se identificar, a NTA é uma das principais causas da insuficiência renal aguda decorrentes de lesão no local do rim. Já a classificação da necrose como “muito acentuada” normalmente indicaria que o rim parou de funcionar.

Outra conclusão da análise foi uma fibrose intersticial e atrofia tubular leve (10%). Na prática, segundo a especialista, isso demonstraria que as demais regiões do rim tiveram comprometimentos variados, de fibrose a atrofia leve. Entretanto, a própria médica ressaltou que esses achados são poucos específicos para chegar a um diagnóstico definitivo.

De acordo com a nefrologista, apesar das lesões comprovadas no exame da cantora, isso não confirma se elas teriam relação com uso de medicamentos. Na certidão de óbito de Paulinha foram apontadas quatro causas da morte: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite.

Outros exames já haviam sido divulgados pela assessoria jurídica da banda, entre eles um teste toxicológico que indicou resultado positivo para anfetaminas. Essas foram encontradas em remédio utilizado pela cantora, juntamente com outros medicamentos para controle do peso, e barbitúricos, presentes em sedativos, possivelmente administrados durante a internação.

Já o resultado de uma biópsia indicou lesão hepática aguda com inflamação e morte das células que formam o fígado, o que poderia ter sido causado pelo uso de medicamentos para emagrecer.

Fonte: Pleno News