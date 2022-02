Paulinha Abelha terá dois velórios abertos ao público. Veja detalhes

Vocalista do Calcinha Preta faleceu na última quarta-feira (23/2), por problemas renais

A morte de Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, na última quarta-feira (23/2), causou uma comoção nacional. Para dar a chance aos fãs de se despedirem da cantora, dois velórios foram organizados em Sergipe, ambos abertos ao público. Saiba mais detalhes.

O primeiro velório teve início às 7h da manhã desta quinta-feira (24/2), no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. Segundo informações recebidas pela coluna LeoDias, o local está recebendo cada vez mais pessoas com o passar das horas.

O corpo da cantora foi velado em Aracaju, um dia após a morte dela. No Instagram, a equipe de Paula publicou texto e vídeo homenageando a artista. “‘Paulinha, me diz o que eu faço…’ Você se foi cedo demais e agora deve estar contagiando o céu com a sua alegria, assim como fez por todos os lugares onde passou. Você transformou a vida de milhares de pessoas, de várias gerações. Uma mulher que levou liberdade e empoderamento através da música. Seu lugar no palco e nos nossos corações será eterno”, escreveramReprodução/Instagram

A cantora Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, morreu no dia 23 de fevereiro, aos 43 anos de idade. Ela estava internada na UTI de um hospital particular em Aracaju, Sergipe, com problemas renais Reprodução/Instagram

Natural de Sergipe, Paulinha iniciou a carreira com 12 anos de idade, cantando em trios elétricos. A trajetória em bandas começou com a Flor de Mel e passou por Panela de Barro e GDO do ForróReprodução/Instagram

Também fez parte das duplas Paulinha & Marlus e Silvânia & Paulinha, bem como do trio Gigantes do BrasilReprodução/Instagram

No entanto, foi nas passagens pelo Calcinha Preta que a mulher conquistou maior notoriedadeReprodução/Instagram

Na primeira das passagens, que durou 12 anos, gravou 22 álbuns e três DVDs. Depois de idas e vindas, retornou de forma permanente para a banda em 2018. Sucessos do forró como Louca Por Ti, Vou Te Dominar, 24 horas de Amor, e Tutti-Frutti foram gravados pela artistaReprodução/Instagram

No início de fevereiro de 2022, a cantora precisou ser internada após sofrer enjoos e tontura. A artista foi para a UTI e, devido a complicações causadas por uma bactéria no cérebro, encontrava-se em comaReprodução/Instagram

O último boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do hospital externou que o quadro da famosa era crítico e que a batalha para mantê-la viva era árdua. A família da cantora desejava que ela fosse tratada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, porém, por instabilidade neurológica, Paulinha não estava em condições clínicas seguras para realizar a transferência aéreaReprodução/Instagram

Em 23 de fevereiro, no entanto, a cantora não resistiu e faleceu devido a um quadro de comprometimento multissistêmico. Casada desde 2020, Paulinha deixa o marido Clevinho SantosReprodução/Instagram

Amigos e artistas lamentaram a morte da cantora nas redes sociais e prestaram solidariedade à família da moçaReprodução/Instagram

O corpo da cantora foi velado em Aracaju, um dia após a morte dela. No Instagram, a equipe de Paula publicou texto e vídeo homenageando a artista. “‘Paulinha, me diz o que eu faço…’ Você se foi cedo demais e agora deve estar contagiando o céu com a sua alegria, assim como fez por todos os lugares onde passou. Você transformou a vida de milhares de pessoas, de várias gerações. Uma mulher que levou liberdade e empoderamento através da música. Seu lugar no palco e nos nossos corações será eterno”, escreveramReprodução/Instagram

A cantora Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, morreu no dia 23 de fevereiro, aos 43 anos de idade. Ela estava internada na UTI de um hospital particular em Aracaju, Sergipe, com problemas renais Reprodução/Instagram1

Já na sexta-feira (25/2), o corpo da cantora será levado para outra cidade, Simão Dias. Os fãs de Paulinha poderão se despedir dela das 9h às 14h, no Ginásio de Esportes José Maria. O sepultamento da cantora será fechado para familiares.

Fonte: Leo Dias / Metrópoles