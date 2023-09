Paulinho da Viola faz show de aniversário de 80 anos de idade

O Espaço Unimed, uma das principais casas de shows do Brasil, faz uma grande homenagem ao samba no dia 30 de setembro de 2023 (sábado). É nessa data que a casa recebe o show do mestre do gênero, Paulinho da Viola, que chega com uma nova tour comemorando 8 décadas. Os ingressos já estão à venda.

O novo show de Paulinho da Viola celebra seus 80 anos de idade, mas no fundo é uma grande festa da música brasileira, especialmente do samba. Pelos olhos, ouvidos e acordes de Paulinho, passou certamente o que de mais expressivo o Brasil produziu nessas oito décadas.

O espetáculo revisita o início do compositor e cantor, desde os tempos do histórico Show “Rosa de Ouro”, onde o jovem músico colocava pela primeira vez os pés num palco ao lado de figuras como Clementina de Jesus, Aracy Cortes e Zé Keti, passando pelo saudoso tempo dos festivais onde “Sinal Fechado” dá o primeiro lugar a um jovem Paulinho que, de lá para cá, firmou-se como uma voz única e pujante da MPB e do Samba.

Neste show, além dos sucessos marcantes de sua trajetória, abre espaço para cantar algumas canções que, embora nunca tenha gravado, fazem parte de sua memória emotiva, e certamente há surpresas guardadas para o público, como novas interpretações de músicas já conhecidas, além de pelo menos uma composição inédita, logo na abertura do espetáculo.

Com Direção Geral de Claudio Botelho, o espetáculo é uma festa de Paulinho da Viola, com Paulinho, para Paulinho, e mais do que tudo, para nossa Música que, com ele e através dele, segue cheia de vigor e possibilidades. Ambos, artista e sua obra, fazem oitenta primaveras, e o público são as flores deste arranjo pra lá de especial.

O Espaço Unimed se consagra como o maior espaço para shows, eventos sociais, corporativos e feiras de São Paulo, com capacidade para até 8 mil pessoas. O palco foi desenvolvido para proporcionar melhor visibilidade em todos os ângulos, o que possibilita aos clientes muito mais conforto para pequenos e grandes espetáculos.

Sua arquitetura contemporânea alinhada e decoração assinada pelo espanhol Carlos Viqueira, oferecem soluções inovadoras que proporcionam flexibilidade e sofisticação para atender e transformar eventos em grandes acontecimentos.

Entre os principais diferenciais da casa está sua localização de fácil acesso, próximo à estação de metrô Barra Funda e grandes avenidas, além da versatilidade em assumir diversos layouts e configurações. Na estrutura interna, há um suntuoso hall de entrada com capacidade para 1000 pessoas, salão principal com aproximadamente 3.500m², cinco telões com projeção frontal, ar condicionado central, quatro bares, dois camarotes com banheiros exclusivos e quatro confortáveis camarins com sala de estar. Além disso, o Espaço Unimed tem um buffet próprio e cozinha industrial que desenvolve cardápios específicos para cada evento, com capacidade para servir até 4 mil jantares simultâneos.

Desde sua abertura, já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional como Armin Van Buuren, Claudia Leitte, Criolo, Emicida, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, entre outros.

Imagem: Divulgação