Paulo Bonamigo é demitido após derrota do Remo no Baenão

Chegou ao fim a terceira passagem de Paulo Bonamigo pelo Remo. Fábio Bentes, presidente do clube, confirmou que o treinador não faz mais parte da equipe. Essa decisão foi tomada após a derrota para o Altos-PI, no Baenão, neste domingo (19), pela 11ª rodada da Terceirona.

– Vamos fazer a troca. Respeitamos muito a história do Bonamigo, ele tem uma história belíssima nesse clube. O torcedor tem que respeitar essa história. Essa passagem chegou ao fim. Tentamos ajustar, conversar com ele, mas ele cometeu os mesmos erros que aconteceram nas partidas passadas. Estamos optando pela troca. Já começamos os contatos com os novos treinadores – disse o presidente do clube azulino.

Fábio comenta que teve uma reunião com Bonamigo no meio da semana, problemas foram discutidos. Apesar da reunião, o presidente do Leão acredita que alguns erros permaneceram.

– Tínhamos questionado escolhas que tinham sido feitas contra o Volta Redonda. Na nossa opinião, ele demorou para mexer, não fez mexidas que deveria, improvisou. Hoje, na nossa visão, não foram feitas as escolhas corretas, demorou para escolher. Ficamos prejudicados com essas escolhas. Ficou nítido no segundo tempo, o time do Altos cresceu, começou a mandar no jogo. Perdemos por 2 a 1, mas poderíamos ter perdido por mais.

Netão, auxiliar técnico do Remo, vai assumir a equipe até chegar um novo treinador. Fábio Bentes diz que o Remo deve ter um novo comandante ainda nesta semana.

– Netão assume a equipe. Os jogadores vão se reapresentar para ele. O nosso objetivo é resolver isso até segunda-feira. Já queremos esse nome e ele assume o time na terça ou quarta-feira.

O dirigente disse que o Remo ainda não tinha contactado ninguém, mas existem algumas possibilidades.

– Temos algumas possibilidades, mas não é legal ficar falando os nomes. Os contatos vão iniciar agora. Não tinha feito nenhum contato anteriormente, respeito um treinador quando ele está no cargo.

Fonte: Portal Debate, com ge.com