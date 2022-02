Paulo Bonamigo trabalha o grupo para o compromisso de domingo

Os jogadores do Clube do Remo têm trabalhado intensamente nesta semana visando o jogo do próximo domingo, em partida válida pela 2a. rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional. A partida será contra o Itupiranga, em Parauapebas, no sudeste do Pará, a 600 quilômetros de Belém.



Amanhã, quinta-feira, 03, o treino começa a partir das 9h no Amazon Club Country e, na sexta-feira, 04, às

8h30, no Baenão. A viagem para Parauapebas acontece após o almoço.

No domingo, 16h, Itupiranga x Clube do Remo, com retorno para Belém após o jogo, que terá todas as emoções transmitidas pela Super Marajoara AM-1.130 e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo