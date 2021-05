Paulo Gustavo: relembre Dona Hermínia, Senhora dos Absurdos, Ivonete e outros personagens

Ator, morto por complicações da Covid-19, deixou uma galeria de tipos diferentes, entre perucas, dentaduras, figurinos e bordões.

É difícil competir com a força e o carisma de Dona Hermínia, mas Paulo Gustavo também tinha outros personagens que fizeram muita gente rir.

Relembre no vídeo acima e na lista abaixo os personagens de Paulo Gustavo.

Dona Hermínia

Paulo Gustavo como dona Hermínia em ‘Minha mãe é uma peça 2’ — Foto: Divulgação

A personagem mais famoso de Paulo Gustavo é inspirada na mãe do ator e estrelou a série de peças e filmes “Minha mãe é uma peça”. A mãezona de Niterói tem uma performance exagerada e divertida – tal como Dona Déa, mãe do comediante.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

No terceiro filme da saga, Dona Hermínia recebeu de uma só vez duas notícias bombásticas: o filho Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar e a filha Marcelina (Mariana Xavier) está grávida do namorado, cuja existência a mãe desconhecia. Sempre espaçosa, ela tenta lidar com as novidades sem se intrometer na vida dos filhos. E, claro, não consegue.

Senhora dos Absurdos

Paulo Gustavo como Senhora dos Absurdos — Foto: Divulgação/Multishow

Senhora dos Absurdos é uma das personagens mais famosas de Paulo Gustavo, sucesso no programa “220 volts”, do Multishow. Ela faz valer o nome com declarações polêmicas além da conta.

Ivonete

Paulo Gustavo como Ivonete — Foto: Divulgação

Ivonete, personagem mais polêmica do ator, fez com que ele fosse criticado por fazer uso de blackface (prática em que um ator branco pinta a cara com tinta preta para interpretar um personagem negro).

A caracterização da personagem do programa “220 volts” foi modificada após as críticas, com uma maquiagem menos carregada. Ivonete está sempre bebendo e fazendo comentários sobre homens.

Valdomiro Lacerda

Paulo Gustavo como Valdomiro Lacerda — Foto: Divulgação

Valdomiro Lacerda (ou apenas Valdo, para os mais íntimos) é um dos protagonistas do seriado “Vai que Cola”, exibido no Multishow e na TV Globo.

Ele frequenta a pensão onde é ambientado o programa para tentar se esconder da Polícia Federal após se meter em uma falcatrua e levar a culpa por comandar um esquema ilegal.

Mulher feia

Paulo Gustavo interpreta a personagem Mulher Feia — Foto: Divulgação

Mulher Feia é um dos maiores sucessos do ator no programa “220 volts”. A personagem também fez participações no “Vai que cola”. Ela fica sofrendo por homens e a maioria das piadas são feitas a partir da aparência dela.

Periquita

Paulo Gustavo interpreta a personagem Periquita — Foto: Divulgação

Periquita é mais uma personagem que ficou conhecida no programa “220 volts”. Ela está sempre no telefone conversando com os “boys” e falando de sexo e pegação.

Aníbal

Paulo Gustavo interpreta Aníbal em ‘Os Homens são de Marte… e é pra lá que eu vou’ — Foto: Divulgação

Aníbal é o personagem de Paulo Gustavo nos filmes da franquia “Minha Vida em Marte”, estrelada por Mônica Martelli. Ele é o sócio e melhor amigo de Fernanda (Martelli) e a ajuda a superar os desgastes das relações amorosas dela.

