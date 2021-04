Paulo Gustavo tem “sinais evidentes de recuperação”, diz assessoria

A assessoria de Paulo Gustavo atualizou o estado de saúde do ator, internado há mais de um mês devido a complicações da Covid-19. Conforme adiantou a diretora Susanna Garcia mais cedo, Paulo tem tido evoluções no tratamento contra a doença, embora seu estado ainda seja considerado grave.

“Internado desde 13 de março, no Rio de Janeiro, com quadro de Covid-19, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva e ainda se encontra em situação grave, mas apresentando melhora. Após várias intervenções como broncoscopias e alguns procedimentos cirúrgicos, os problemas mais urgentes foram contornados”, diz a nota.

“Felizmente, não surgiram novas complicações nos últimos quatro dias. O quadro clínico do paciente, embora ainda preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos boa responsividade aos pequenos estímulos. Ainda há necessidade de mantermos a ECMO, assim como a ventilação mecânica”, conclui o texto.

Amiga Susana Garcia também fez um relato emocionante sobre as reações que Paulo teve no último final de semana, durante uma visita dela ao hospital Reprodução/Instagram

Mais cedo, a amiga do apresentador, Susana Garcia narrou em uma publicação algumas reações demonstradas por ele durante a visita feita por ela no hospital. Segundo a cineasta de Minha Vida em Marte, apesar de sedado, Paulo mexeu a cabeça, a boca e pressionou as mãos dela levemente, após um pedido dela.