Paulo Rangel classifica duelo contra embalado Itupiranga como decisão: “Vai ser muito difícil”

Sem o jogo contra o Paysandu pela 5ª rodada do Campeonato Paraense, adiado por risco de queda do placar eletrônico da Curuzu, a Tuna Luso teve que virar o foco para o Itupiranga, adversário desta sexta-feira, dia 16. A partida será às 10h, no Souza.

A Lusa vem de goleada de 4 a 1 sobre o Paragominas. Foi a primeira vitória da equipe na competição, que antes havia empatado duas vezes e perdido uma. Porém, o atacante Paulo Rangel ressalta que o time vinha atuando bem.

– O grupo está bem motivado. Foi uma vitória muito importante. Além de ser expressiva, estávamos precisando bastante. Apesar da gente ter feito uma sequência de bons jogos, a vitória não tinha saído até aquele momento – relembra.

Para seguir crescendo na competição, a Águia Guerreira terá que parar a ascensão do Crocodilo. O adversário vem de dois triunfos seguidos no estadual e divide a vice-liderança do Grupo A com o Bragantino, com seis pontos.

– Agora temos mais essa decisão contra o Itupiranga. Sabemos que vai ser muito difícil, é um time que vem de duas vitórias. Porém o grupo está motivado, vamos jogar dentro de casa. Esperamos fazer mais um grande jogo e, consequentemente, somar mais três pontos – conclui Rangel.

Tuna segue se preparando para encarar o embalado Itupiranga — Foto: Matheus Vieira/Ascom Tuna