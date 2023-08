Paulo Ricardo se apresentou em Belém com voz e violão em um show de rock end Rool

O cantor, músico e compositor Paulo Ricardo, que tem ascendência portuguesa, se apresentou pela primeira vez em Belém com um show de voz e violão, sem a parafernália de instrumentos para um show de rock and roll. Ex-vocalista da banda Revoluções Por Minuto – RPM, Paulo Ricardo seguiu carreira solo e lança um novo modelo de trabalho, com músicas inéditas ao som de violâo.

Na noite de ontem, sexta-feira, 04, Paulo Ricardo subiu ao palco do salão de festas do Grêmio Recreativo e Literário Português para mostrar essa nova performance musical, numa promoção do site “O Antagônico”, do jornalista Evandro Corrêa.

Interpretando canções novas e as tradicionais músicas do RPM que o consagraram, Paulo Ricardo ainda fez uma homenagem a Renato Russo e Cazuza, bem como, festejou os 82 anos de Ney Matogrosso interpretando a clássica “Flores Astrais”, da antiga banda de Ney, Secos e Molhados.

Durante seu repertório, Paulo Ricardo, sempre com o violão, intercalando com gaita, interpretou sucessos nacionais e internacionais de renomados colegas da música.

Ele abriu a programação com a clássica Loiras Geladas em nova roupagem e fechou seu show com chave de ouro ao interpretar “Olhar 43”. O dinâmico jogo de luzes proporcionou às centenas de expectadores um show de música, recordações, cores e alegria que se encerrou com a apresentação da banda paraense Beatles Forever.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar