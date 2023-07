Pauta Social estreia podcast de notícias sobre Terceiro Setor com Adriana Silva e Camila Aranha

O mais novo projeto da Agência Pauta Social já está no mundo. No dia 19 de julho, entrou no ar o Podcast Pauta Social. Para a estreia, foram produzidos dois episódios do boletim informativo “Momento Pauta Social”, que reúne notícias importantes sobre o Terceiro Setor e práticas de ESG. O conteúdo foi produzido com a proposta de atualizar os ouvintes em poucos minutos. A ideia também é contemplar um público geral, incluindo aqueles que ainda não estão bem familiarizados ao formato mais longo, já bem característico do universo dos podcasts.

“O Terceiro Setor só cresce e já contribui com 4,27% do PIB nacional, gerando seis milhões de empregos. São 815 mil organizações sociais atuando no país. É um segmento que cada vez mais merece atenção da imprensa e veículos especializados na temática”, reforça Adriana Souza Silva, fundadora e diretora executiva da Agência Pauta Social.

O podcast é apresentado por ela e pela diretora de inovação da agência, Camila Aranha. A produção também tem a colaboração e o talento de parceiros. A cada episódio do “Momento Pauta Social”, o ouvinte tem acesso a conteúdo inédito da ONG Nossa Causa, que vai trazer as tendências para o Terceiro Setor, captação de recursos e estratégias de comunicação. Outro parceiro é a produtora de podcasts Casa dos 3 Gatos, comandada pelo produtor de conteúdo Emerson Luís, que também atuou na idealização do boletim.

O novo canal de comunicação irá receber outros formatos de conteúdo nos próximos meses, como um programa de entrevistas e bate-papo. Para a diretora de inovação da Agência Pauta Social, Camila Aranha, o momento é ideal para investir na produção de conteúdo.

“Os podcasts caíram no gosto popular, e dados recentes apontam que o Brasil já possui 40 milhões de ouvintes do formato, o que o torna o terceiro maior consumidor do modelo no mundo. Além disso, estima-se que até 2024, os podcasts façam parte da rotina de 23,5% da população”, explica.

O Terceiro Setor e o ESG serão o foco do podcast e são as áreas de especialidade da Agência Pauta Social, uma empresa de comunicação com foco na assessoria de imprensa, produção de conteúdo e consultoria para organizações nas duas áreas. O podcast também faz parte do plano de expansão da agência, que já investe em canais de comunicação como o portal de notícias na internet, cursos e palestras.

Fundada em 2015, a Agência Pauta Social foi a primeira assessoria de imprensa focada exclusivamente no Terceiro Setor e pautas ESG. A empresa de comunicação nasceu do propósito de divulgar causas sociais nos mais diversos espaços da mídia. O conteúdo do podcast, por exemplo, também vai ser disponibilizado para download grátis dentro do portal de notícias da Agência, para que rádios de todo o país possam aproveitar o material.

Confira tudo no Spotify: https://open.spotify.com/show/2ZqOilhppJnUV2afNplsNT

Imagens: Divulgação