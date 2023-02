Pavimentação atinge marco histórico com quase 200 km de vias asfaltadas em Santarém

Em 2022, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), realizou um investimento de R$ 91,7 milhões para pavimentar aproximadamente 38 km de vias, 22,5% a mais do que em 2021, quando foram asfaltadas 31 km.

“Nossa gestão recebeu o município, em 2017, com malha viária de 220 km asfaltados. De 2017 a 2022, conseguimos pavimentar 138 km e temos ainda outros 18 km em andamento e mais 25 km em processo de licitação. Ou seja, em seis anos, já executamos, em Santarém, mais da metade do asfalto que foi feito desde a sua fundação”, observou o prefeito Nélio Aguiar.

A pavimentação chegou a 40 ruas em 30 bairros da área urbana. Entre elas, destaca-se a Avenida Elias Pinto (Moaçara), o maior projeto de mobilidade urbana da história de Santarém, com 6,3 km de extensão, ligando a cidade de ponta a ponta da BR 163 (Rodovia Santarém-Cuiabá) à PA 457 (Rodovia Everaldo Martins). Este projeto representou um investimento de R$ 21 milhões, fruto de parceria entre o Governo do Estado (R$ 16,9 milhões) e a Prefeitura (R$ 4,2 milhões). Hoje, a Avenida Elias Pinto transformou-se numa via estratégica para o desenvolvimento regional de Santarém e do Baixo Amazonas como um todo, pois através dela 11 bairros e mais de 60 mil moradores da zona oeste foram beneficiados, a economia será impulsionada por meio do turismo, já que a via é “porta de entrada” para Alter do Chão e outras dezenas de praias, balneários e as comunidades do Eixo Forte, além de servir como acesso para o Aeroporto Internacional Maestro Wilson Fonseca e o futuro Centro de Convenções.

Outro sonho antigo também foi concretizado. Iniciada em 2022 e concluída no início deste ano, a pavimentação da estrada do Pajuçara, com 4.220 metros de malha asfáltica acompanhada de drenagem superficial e sinalizações vertical e horizontal, acostamento e ciclovia, saiu do papel e já é uma realidade. A Prefeitura investiu R$ 9,4 milhões, com recursos oriundos do Tesouro Municipal e de emenda parlamentar do deputado federal Júnior Ferrari.

A expectativa é que até o fim do ano de 2023, mais 38 km de vias possam ser entregues à população santarena: 13 km estão com as obras em andamento e 25 km já foram licitadas e devem iniciar em breve.

“Além dos bairros da periferia, o asfalto chegou à zona rural. Um fato inédito em Santarém. O Distrito de Curuai, no Lago Grande, foi contemplado com pavimentação asfáltica nas Ruas José Lourido, Antônio Figueira e Henrique Canuto. Um investimento de R$ 3,3 milhões. Com isso, a tendência é que nós possamos aumentar e até mesmo ultrapassar os 38 km de vias pavimentadas em 2022, à medida em que novos contratos forem licitados em 2023”, explica o secretário municipal de Infraestrutura Daniel Simões.

OPERAÇÃO VERÃO

Com o objetivo intensificar as ações de limpeza, terraplenagem, aterro e empiçarramento de ruas não pavimentadas, melhorando a trafegabilidade nos bairros santarenos, a Operação Verão também alcançou uma marca histórica: em 7 meses de trabalhos, desde o início do mês de Junho até dezembro de 2022, foram mais de 200 km de vias recuperadas em 43 bairros, o que corresponde a 450 ruas.

As cinco equipes trabalharam simultaneamente em lugares distintos, de segunda à sábado.

“O trabalho das equipes resultou em um crescimento de mais de 26% em relação à extensão em quilômetros e 32% a mais de ruas recuperadas. Os números de 2022 são expressivos, pois na anterior, a Operação Verão levou serviços a mais de 147 Km de vias, beneficiando diretamente 305 ruas”, ressalta Daniel Simões.

Urbanização da nova orla, Pista do Skate da Anysio Chaves e quadra poliesportiva do Residencial Salvação

Com 1.600 metros de extensão, a nova orla de Santarém foi concluída em 2022 e entregue no mês de aniversário da cidade. O projeto teve parceria do Governo do Estado, que destinou R$ 11.856.865,19 em recursos, sendo 10% de contrapartida do município.

“Um ponto a ser destacado na construção da nova orla é que além do embelezamento paisagístico do cartão postal de Santarém, ela evitou alagamentos provocados pela cheia natural do rio Tapajós, já que nos anos anteriores, com a subida do nível do rio, a água invadia e tomava parte da Avenida Tapajós. Foi uma obra pensada e projetada para a prática de esportes e do lazer das famílias, sem deixar de pensar no aspecto da segurança”, relata o prefeito Nélio Aguiar.

Outro empreendimento moderno e padronizado é a Pista do Skate, localizada na Avenida Anysio Chaves. A estrutura tem mais de 760 m² e foi orçada em R$ 326.730,00, com R$ 286.500,00 oriundos do Ministério da Cidadania, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Hélio Leite, e contrapartida municipal de R$ 40.230,00.

Ainda falando sobre esporte, os moradores do Residencial Salvação receberam no dia 09 de fevereiro deste ano, a sua primeira quadra poliesportiva. O equipamento foi construído pela Prefeitura, por meio da Seminfra, e foi orçado no valor de R$ 344.918,60, fruto de parceria entre o município e o Governo Federal, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, através de intermediação do deputado federal Junior Ferrari, autor da emenda parlamentar. Ao município, coube a responsabilidade de contrapartida no valor de R$ 58.418,60.

Ainda em 2022, outras obras foram iniciadas como: a construção da rampa de atracação para ferry boat, pista de patins, reforma do ginásio da Cidadania e ampliação do Mercadão 2000.

ANEIS VIÁRIOS

Outro avanço na infraestrutura de Santarém foram os aneis viários, que têm a finalidade de desafogar o trânsito em determinadas áreas com fluxo maior de automóveis.

Em 2022, a Prefeitura de Santarém deu início aos trabalhos de mais três importantes estruturas: nos bairros Floresta, Jaderlândia e Ipanema. Eles se juntam a outros aneis viários já entregues na Nova República, Área Verde/Jutaí, Santarenzinho e Maracanã.

O anel viário da Floresta compreende as Ruas Alameda João Paulo II, Rua Seringueira, Travessa. Eurico Dutra e Travessa Caranã; já o anel viário do Jaderlândia compreende as Ruas A, C e Travessa Sete.

No bairro de Ipanema, as ruas beneficiadas são: Rua Asa Branca, Rua Brasil Novo, Rua João Batista, Travessa Cruzeiro do Sul e Travessa Vinte.

“Fizemos todo um planejamento financeiro, pois para investir em infraestrutura é preciso estar com as contas saneadas. O investimento em aneis viários foi orçado em R$ 14.725.402,64 e vai impactar direta e indiretamente a vida de centenas de moradores, trazendo mais dignidade para quem reside nesses bairros e, também, para quem precisa trabalhar. A gente sabe que asfalto, drenagem e iluminação contribuem para o surgimento de novos negócios. Nao é apenas uma rua asfaltada, mas o que ela pode impactar positivamente na vida das pessoas”, avalia o prefeito Nélio Aguiar.

Imagens: Agência Santarém