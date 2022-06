Pavimentação de ruas beneficia moradores da Grande Área do Maracanã, em Santarém

Como parte da programação do aniversário de 361 anos de Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), fez a entrega na tarde da quinta-feira, 09, da pavimentação asfáltica das Ruas Aramanai, Ponta Negra, Mandioqueira, Angelim e da Travessa Lago Verde, nos bairros Elcione Barbalho e Maracanã. Uma reivindicação antiga dos moradores que se concretizou na atual gestão. A solenidade contou com a participação do prefeito Nélio Aguiar, do secretário de Urbanismo e serviços Públicos, Jean Murilo, que na oportunidade esteve representando o secretário municipal de infraestrutura, Daniel Simões, que esteve cumprindo agenda na capital do estado, além dos vereadores Andreo Rasera (MDB) Erasmo Maia (UNIÃO BRASIL), do Deputado Estadual José Maria Tapajós ( PP ) representantes dos bairros Maracanã e Elcione Barbalho e moradores da área.



“É um orgulho para nossa gestão estar entregando essas ruas aqui na grande área do Maracanã, e essas não foram as primeiras e nem serão as últimas ruas asfaltadas aqui, ainda temos muitos planos e muitos projetos que serão executados aqui, isso é mais uma obra que traz qualidade de vida e dignidade a população santarena”, disse o prefeito Nélio Aguiar.



As cinco vias entregues foram orçadas em um valor de R$6.580.440,67. Moradores que estavam no local, agradeceram a atenção e os serviços feitos no bairro. Para eles, o asfalto trouxe até mais segurança aos bairros.



“Quero aqui falar e agradecer a todos e principalmente ao prefeito por esse asfalto, porque até o policiamento tem melhorado aqui por conta disso, então, muito obrigado por tudo isso” disse um morador.



O prefeito Nélio Aguiar destacou que os bairros periféricos nõ foram esquecidos na sua gestão. “A gente fica muito feliz, porque não digo nem que é um processo de mudança, e sim de transformação, porque o que aconteceu aqui foi uma grande transformação. Estamos aqui honrando o nosso compromisso e vendo a alegria e contentamento de todos vocês, tiramos vocês do esquecimento, e vamos continuar fazendo muito mais por todos vocês”, frisou o gestor.



Imagens: Ascom/PMS