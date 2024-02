Pavinatto assina denúncia com pedido de impeachment de Lula

O jurista Tiago Pavinatto assinou uma denúncia com pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por conta da polêmica declaração do petista, que comparou a resposta militar de Israel ao ataque do grupo terrorista Hamas com o massacre de judeus promovido por Adolf Hitler. Conforme Pavinatto, o pedido será protocolado nesta segunda-feira (19) na Câmara.

– Com base nas abjetas palavras do Presidente, finalizei, agora, e assinei densa denúncia com pedido do seu impeachment. Ela deve ser protocolada, hoje, na Câmara (enviei o arquivo com assinatura eletrônica porque estou impossibilitado de deixar minha casa por motivo de saúde) – escreveu o jurista em seu perfil na rede X, antigo Twitter.

A comparação feita pelo petista aconteceu durante uma coletiva de imprensa neste domingo, na Etiópia, após Lula ser questionado por uma jornalista sobre o porquê de o Brasil continuar a enviar recursos para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) diante de suspeitas de uma possível ligação de funcionários do órgão com o Hamas.

Ao responder ao questionamento, o petista disse:

– O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus.

A fala foi alvo imediato de críticas por parte de autoridades israelenses, entre elas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que classificou as palavras de Lula como “vergonhosas e graves”.

– As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até à vitória completa e fá-lo ao mesmo tempo que defende o direito internacional – declarou.

