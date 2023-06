‘Pavulagem’ abre programação junina no Hospital Oncológico Infantil

O Arraial do Pavulagem abriu a programação junina no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), em Belém, nesta terça-feira (06), levando alegria principalmente às crianças internadas. O ritmo regional contagiou a todos no “Arrastão da Sustentabilidade”, promovido pela Classe Hospitalar Professor Roberto França, em parceria com o Núcleo de Educação Permanente (NEP) da unidade, como parte da atividade pedagógica sobre cultura popular. O ambiente foi tomado pelo som de tambores e maracas e o colorido das fitas que ornam os chapéus de palha usados pelos integrantes do “Pavulagem”.

“A nossa equipe, juntamente com os professores da classe, desenvolve atividades temáticas para inserir nossas crianças nas práticas culturais e sociais. Mesmo em um ambiente hospitalar, elas ficam a par da sociedade. Assim, o ensino se torna leve e elas aprendem sobre as manifestações artísticas e folclóricas, para que conheçam costumes e tradições, e saibam conviver com a diversidade”, destacou a diretora-geral do Hospital Oncológico, Sara Castro.

Inclusão e integração – A coordenadora de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Denise Costa, disse que a Secretaria valoriza a educação cultural. “Em nossa grade curricular inserimos atividades que evidenciam a arte, a música e a história. Isso enriquece o conteúdo programático, promove a inclusão dos alunos das classes hospitalares e integra alunos, familiares e profissionais de saúde”, acrescentou.

Desde o início do ano letivo, os alunos da Classe Hospitalar participam do Projeto “Amazônia: sustentabilidade e vulnerabilidade socioambiental”. “Por meio do recolhimento das fichas de tampas de medicamentos, desenvolveram diversas atividades sustentáveis, como bijuterias e ornamentação de chapéus de palha usados no período festivo, sendo que um foi entregue ao Instituto Arraial do Pavulagem. Além de trabalharmos a criatividade, a ludicidade e a coordenação motora, estamos plantando a semente da consciência ambiental”, afirmou Elvira dos Santos, professora da Classe Hospitalar.

Residente em Macapá (AP), Hesdras Palmerim, 36 anos, acompanha o filho Pedro Henrique, 7 anos, em tratamento contra leucemia linfoide aguda (LLA) há um ano e oito meses. Ambos aprovaram o momento de lazer e alegria oferecido pelo Hospital. “Essa foi a primeira vez que participamos desse arrastão. Ficamos encantados com a alegria que o pessoal transmite”, disse Hesdras. Para Pedro Henrique, o momento foi de dançar, pular e vivenciar o “Arrastão”.

Fonte: Agência Pará/Foto: Leila Cruz/Ascom HOIOL