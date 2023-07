Pavulagem encerra temporada com derrubada dos mastros

A concentração começou de manhã cedo em frente ao Theatro da Paz. Os brincantes não queriam perder nada no último arrastão do Arraial do Pavulagem de 2023, que fez o último desfile da temporada neste domingo, 02, saindo em cortejo rumo à Praça Waldemar Henrique, onde foram derrubados os mastros erguidos que simbolizam a quadra junina com suas homenagens a Santo Antônio, São João e São Pedro, à dança, ao folclore e aos folguedos juninos que movimentam a Metrópole da Amazônia desde o começo do mês de junho.

Com uma mensagem de paz, o Arraial do Pavulagem tem levado alegria e descontração à população belenense e turistas que visitam a cidade nas manhãs de domingo, com cortejos bem criativos nas fantasias, na dança e na música.



Todos os eventos, que reuniram mais de 100 mil pessoas na Praça da República, Avenida Presidente Vargas e Praça Waldemar Henrique, se encerraram com shows com a banda do Instituto Arraial do Pavulagem e artistas convidados que todos os anos prestigiam a tradicional e poderosa manifestação cultural das festas juninas de Belém que hoje se encerram oficialmente no calendário da cidade.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar