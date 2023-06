Pavulagem

Hum, mas é pávulo! Expressão paraensíssima que fala das pessoas exibidas, vaidosas. Foi assim que surgiu o Boi do Pavulagem, que gerou o Instituto do Arraial do Pavulagem e trouxe fomento à cultura dos folgados Juninho às ruas de Belém. Domingo, 11, aconteceu o primeiro arrastão com o grito e a euforia do Arraial do Pavulagem desde o Thetro da Paz até a Praça Waldemar Henrique até o Theatro da Paz, no centro da capital paraense.