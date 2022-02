Paysandu abate o Caeté por 2 a 0 jogando no caldeirão da Curuzu

Uma partida bem disputada, ainda válida pela 3ª Rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022, em meio a problemas de paralisações em função das quedas de energia. Foi este o cenário do jogo entre Paysandu e Caeté, na noite desta quarta-feira, 09, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu. O jogo – que teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato – terminou com a vitória bicolor por 2 a 0.

Apesar da superioridade do Bicola, a equipe do Caeté foi aguerrida, forte, criou várias situações e não deixou barata a vitória do adversário. Todavia, o Paysandu, a cada jogo, vem se aperfeiçoando, aprimorando e foi criando suas próprias possibilidades, abrindo o placar ainda no primeiro tempo e selando a vitória no segundo tempo. Agora, com 9 pontos, o Papão é o líder do grupo A, tendo um jogo a menos e o melhor ataque do Parazão



O próximo compromisso bicolor será no próximo domingo, no Souza, onde vai encarar o Tapajós. Já o Caeté, com a vitória bicoolor, está na vice-liderança do grupo C, com 6 pontos, um a menos que o Remo, líder do grupo. O Caeté joga também no domingo, contra o Amazônia Independente, no CT do Remo, em Outeiro.

No jogo desta noite, o Paysandu foi pra cima com maturidade, armado no esquema tático 4-3-3, com maior intensidade das jogadas pelas laterais. Assim, aos 30 minutos, o zagueiro Marcão arrancou pela direita, ligando a bola com Igor Carvalho, que lançou na entrada da pequena área, para o cabeceio de Marlon, 1 a 0, sem chance para Artur.

Após o gol, o Caeté adiantou a equipe, com algumas investidas com bola parada. O jogo ficou mais aberto e o Paysandu acabou perdendo dois atletas por conta de lesões. Henan sofreu um estiramento no peitoral maior e Bileu sentiu estiramento no joelho direito. No lugar da dupla entraram Danrlei e Dênis Pedra.



SEGUNDO TEMPO

No começo do segundo tempo, o jogo foi suspenso. Motivo: apagão no fornecimento da energia elétrica. A Curuzu ficou sem luz por 20 minutos e quando retomado, o jogo ficou mais pesado e lento, com alternância de ataques entre os times, mas o Caeté conseguiu sair mais em direção à defesa bicolor. O setor de criação do Paysandu ficou um pouco imobilizado e só conseguiu uma jogada de perigo aos 30, com Ricardinho, que finalizou sobre a trave.

Próximo dos acréscimos, aos 45 minutos, o Papão num ato de valentia, investiu pela direita com Danrlei, que cruzou a bola rasteira na grande área, com sobra para Ricardinho. O meia finalizou com um chute forte, dando números finais ao confronto. O Papão ainda perdeu o lateral-direito Igor Carvalho, que sentiu dores no fim da partida e deu lugar a Devido a paralisação da partida, o árbitro Dewson Fernando Freitas estendeu o confronto, tempo suficiente para o Caeté promover outras duas mudanças no time, sem conseguir diminuir ou igualar o placar.



FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro

Hora: 20h

Paysandu

Elias Curzel; Igor Carvalho (Patreick Brey, Genílson, Marcão, João Paulo; Bileu (Dênis Pedra), Ricardinho , José Aldo, Marlon; Marcelo Toscano (Robinho) e Henan (Danrlei)

Técnico: Marcio Fernandes

Caeté

Artur; Murilo (Iury), Igor João, Carciano, PC Timborana; Genílson, Keoma (Pelezinho), Tárcio (Giovane); Junior Araújo e Silvio (Peu) (Thoga).

Técnico: Josué Teixeira

Arbitragem:

Dewson Fernando Freitas

Assistentes: Nayara Lucena Soares e Felipe Souza da Silva

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu