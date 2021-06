Paysandu acerta com mais um reforço para o Brasileiro

A Diretoria de Futebol do Paysandu anunciou, nesta quinta-feira (17), o acerto com mais um atleta para defender o time bicolor no restante da temporada 2021. Trata-se do meio-campista Marino da Silva, de 35 anos, paulista que já desembarcou em Belém na madrugada de hoje, realizou exames clínicos, avaliações físicas e fisioterápicas no clube. Após a conclusão do processo, ele vai assinar contrato até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C. O novo reforço chega depois da contratatação de Paulo Roberto.



Com passagens por 16 clubes na carreira, Marino vai atuar no Norte do Brasil pela primeira vez. “Estou muito feliz com esse novo desafio no Paysandu, um grande clube do país de muita tradição, com uma torcida gigante e bastante conhecida aí fora. Chego muito motivado, disposto a jogar o quanto antes para ajudar na busca do objetivo que é o acesso para a Série B”, afirmou o volante.

Marino vai aguardar a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição da comissão técnica.

IGOR GOULARTE

Enquanto chegam novos atletas, outros são liberados. Hoje, o Papão informou que Igor Goularte não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. Segundo a diretoria do Bicola, o contrato do atacante foi rescindido em comum acordo entre as partes e acrescentou que “o clube agradece ao jogador pelos seus serviços prestados”.

Informes de bastidores dão conta de que jogador e clube não estavam mais se entendendo e que a rescisão teria acontecido em meio a mágoas de ambos os lados.

Marino, meio campista, é o novo reforço do Papão – Agência Paysandu