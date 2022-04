Paysandu anuncia chegada de reforços para o Brasileiro da Série C

Após contratar o zagueiro Lucas Costa, o Paysandu oficializou, nesta segunda-feira, 4, a contratação do volante Wesley e do atacante Alessandro Vinícius, ambos pertencentes ao Atlético Mineiro, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, em que o Bicola foca no acesso à Segundona do Brasileirão. O contrato de empréstimo da dupla irá até o fim da atual temporada.



Formado nas divisões de base do Galo, Wesley disputou quase 60 partidas nos últimos três anos, a maioria como titular. O atleta já mora no principal objetivo do Papão no ano. “Muito feliz com a oportunidade de defender o maior campeão da Amazônia, um grande clube, de uma torcida gigante e muito apaixonada. Estou indo em busca desse acesso para colocar o Paysandu em um lugar de destaque nacional”, afirmou o volante, que vai desembarcar em Belém nessa quarta-feira, 6, dia em que os bicolores estarão em um de seus maiores embates: vencer o Clube do Remo por 4 a 0 ou 3 a 0 em busca da conquista do título do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022, na Curuzu.



Outra cria do clube mineiro, Alessandro Vinícius desembarcou em Belém, no início da tarde de hoje, com o mesmo pensamento. “Chego muito motivado e pronto para jogar. Disputei mais de 40 partidas nos últimos três anos e venho para cá com muita vontade de fazer história com essa camisa que é muito pesada”, ressaltou o atacante.

Wesley e Alessandro Vinícius serão integrados ao elenco no decorrer da semana. Em breve, os novos bicolores vão ter seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

