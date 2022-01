Paysandu anuncia empréstimo de Ruy para equipe de Santa Catarina

O Paysandu anunciou no início da noite desta sexta-feira (7) o empréstimo do meia Ruy. O jogador, contratado pelo Papão no início da temporada passada, deve defender as cores do Concórdia-SC. A informação foi confirmada pelo clube por meio de nota oficial.

De acordo com o Paysandu, o contrato de empréstimo será de apenas três meses. Por conta disso, Ruy deve retornar ao Papão no dia 10 de abril, no início da Série C do Brasileirão, após o final do campeonatos estaduais.

As negociações para a saída de Ruy da Curuzu avançaram nos últimos dias. Apesar disso, o jogador ainda seguia treinando com o restante da equipe bicolor. Os jogadores se reapresentaram, após as férias de final de ano, no dia 5 de janeiro.

Ruy foi contratado pelo clube para a temporada 2021, vindo do Náutico. O jogador de 32 anos, apesar de não ser titular absoluto do clube pernambucano, despertou o interesse do Paysandu, que na época tinha como técnico Itamar Schulle e o executivo Ítalo Rodrigues. Ambos chegaram após experiências no futebol nordestino e trouxeram vários atletas da região à Curuzu.

Ruy até iniciou a passagem pelo Papão com status de titular, mas ao longo da temporada perdeu espaço. Na reta final de 2021, Ruy era reserva do meia José Aldo.

Em 31 partidas como titular no clube bicolor, Ruy marcou quatro gols e deu uma assistência, tendo conquistado o título do Parazão.

Fonte O Liberal