Paysandu anuncia que Sócio Fiel Bicolor superou a marca de três mil membros

De olho no tricampeonato estadual, o Paysandu continua angariando reforços para a disputa do Parazão, que começa no próximo dia 26. Na tarde desta sexta-feira (21), a diretoria anunciou que o número de adimplentes do programa Sócio Fiel Bicolor superou a marca de três mil membros. A medida deve impactar diretamente no público dos jogos, com prenúncio de caldeirão nas partidas de mando bicolor no estádio da Curuzu.

A direção do clube informou que foram 600 novas adesões somente no mês de janeiro. Assim, o número de associados salta para 2.180 torcedores no plano Bancada Fiel, 735 no plano Cadeira Bicolor e 91 no Papão da Curuzu. Em qualquer um dos planos, o associado tem direito a ingressos ou descontos na aquisição de bilhetes, além de descontos de 10% nas lojas Lobo e empresas parceiras, experiências exclusivas e outras benefícios.

Para aderir ao Sócio Fiel Bicolor, basta acessar o endereço https://socio-paysandu.futebolcard.com/ , escolher um dos quatro planos disponíveis e realizar o pagamento, que pode ser feito através dos cartões de débito e crédito, ou boleto bancário. A taxa de adesão de matrícula custa R$ 30,00, e o novo associado receberá a carteirinha em casa. Em caso de segunda via, uma nova taxa de R$ 30,00 será cobrada.

Confira os planos:

Plano Sócio Digital: R$ 9,90 mensais e acesso exclusivo a PapãoTV Play;

Plano Papão da Curuzu: R$ 25 mensais e desconto de 50% no valor do ingresso à sua escolha;

Plano Bancada Fiel: R$ 50 mensais e gratuidade de 100% no valor dos ingressos de arquibancada;

Plano Cadeira Bicolor: R$ 80 mensais e gratuidade de 100% no valor dos ingressos de cadeira.

Sócios-proprietários do Paysandu Sport Club terão 50% de desconto em qualquer plano, exceto o Sócio Digital.

