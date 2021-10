Paysandu anuncia saída de atacante

O atacante Debu não faz mais parte do Paysandu. A saída foi anunciada nesta quinta-feira (28). O jogador estava emprestado ao Trem-AP. Segundo o Papão, a rescisão foi concretizada após solicitação do próprio jogador e foi acatada pelo clube. Debu estava emprestado ao Trem para disputar o Campeonato Amapaense e tinha contrato com o Paysandu até final de 2021

“O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta quinta-feira (28), o atleta Debu não pertence mais ao clube. O contrato do atacante, que havia sido emprestado ao Trem-AP, teve sua rescisão concretizada após solicitação que partiu do próprio jogador e foi acatada pelo clube. A instituição agradece ao atleta pelos seus serviços prestados”, informou o Papão.

O atacante de 24 anos estava no Paysandu desde 2020 para disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. No início do ano, ele foi emprestado ao Castanhal, onde disputou o Parazão.

Fonte O Liberal