Paysandu, Castanhal, Paragominas e Esmac vão receber auxílio financeiro da CBF; saiba os valores

Entidade vai ajudar clubes das Séries C e D e do Campeonato Brasileiro Feminino A1 e A2

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta quinta-feira (27) um auxílio financeiro de R$ 15,8 milhões destinado aos 136 clubes do Campeonato Brasileiro das Séries C e D e do Campeonato Brasileiro Feminino A1 e A2. A medida vai beneficiar Paysandu, Castanhal, Paragominas e Esmac.

Por estar na Série C, o Paysandu vai receber R$ 200 mil. Castanhal e Paragominas vão ganhar, cada um, o auxílio de R$ 120 mil, pela participação na Série D. A Esmac, que está no Brasileiro Feminino A2, vai receber R$ 50 mil. A Federação Paraense de Futebol (FPF) e outras 26 entidades estaduais vão receber um apoio para organização das competições locais no valor de R$ 120 mil.

Segundo a entidade, a medida foi tomada em função das dificuldades que os clubes ainda enfrentam devido ao prolongamento da pandemia da covid-19. Os valores serão os mesmos do ano passado. A CBF ainda informou que os recursos devem ser utilizados exclusivamente para o cumprimento das obrigações do clube com seus jogadores e jogadoras, não podendo ter outra destinação.

Somando os investimentos para clubes e Federações, serão destinados mais de R$ 19 milhões de reais.

Saiba como será a distribuição do recurso:

Para os 68 clubes da Série D, o auxílio individual será de R$ 120 mil, num total de R$ 8.160.000,00.

Para os 20 clubes da Série C, o auxílio individual será de R$ 200 mil, num valor total de R$ 4.000.000,00.

Para os 16 clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio individual será de R$ 120 mil, totalizando R$ 1.920.000,00.

Para os 36 clubes da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio individual será de R$ 50 mil, num valor total de R$ 1.800.000,00.

Para as Federações Estaduais, auxílio de R$ 120 mil, totalizando R$ 3.240.000,00.

Fonte/Foto: O Liberal com informações da CBF