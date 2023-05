Paysandu cede empate ao Cametá no jogo de ida da disputa do terceiro lugar do Parazão

Paysandu e Cametá ficaram no empate de 1 a 1 no primeiro jogo da decisão do terceiro lugar do Parazão 2023. O duelo foi realizado no Parque do Bacurau, em Cametá, neste domingo, 14, a partir das 16h.

O jogo de volta está marcado para o dia 24, na Curuzu, às 20h. Um novo empate, leva a decisão para cobranças de penalidades.

DESFALCADOS

Os dois times entraram em campo com times totalmente diferentes por conta de lesão e transferência de atletas.

O Paysandu abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo. Uma falta cobrada por Bruno Alves. Naylhor subiu mais que os zagueiros e testou firme.

A vantagem deu ao Papão a tranquilidade para trocar passes. O Cametá só depois dos vinte minutos conseguiu organizar seu jogo.

Passou fazer pressão levando o goleiro bicolor Gabriel Bernard, substituto de Thiago Coelho, operado, operar com boas defesas, como aconteceu aos 34 minutos no chute de Léo Pará.

SUFOCO

No segundo tempo, apesar da chuva, os times mantiveram o espírito competitivo da fase inicial. O Cametá se apresentava com maior frequência na área bicolor.

O técnico Marquinhos Santos, do Paysandu, fez mudanças na equipe para segurar o ímpeto do Mapará.(Reportagem: Braz Chucre/Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

EMPATE

O Cametá chegou ao empate com Wendell aos 24 minutos. Rayro lançou e o atacante escorou a bola sem dar chance para Gabriel Bernard.

O Paysandu, com sinais de cansaço, ainda pressionou nos minutos finais do jogo.

Ficha Técnica

Cametá 1 x 1 Paysandu

Local: Parque do Bacurau

Data: 14/05/2023

Gols: Naylhor, 4’ 1/T; Wendell, 24’ 2/T

Cartão Amarelo: Rogerinho, Cristian, do Cametá; Luis Phelipe, Bruno Alves e Vicente do Paysandu.

Cametá

Pedro Henrique; Pedrão, Marcão, Negueba (Wendell) e Rayro; George (Yuri) Ryan, Jorge Pet e Guilherme Alves; (Márcio Jr), Rogerinho e Léo Pará

Técnico: Rogerinho Gameleira

Paysandu

Gabriel Bernard; Edilson, Wanderson, Filemon e Igor Fernandes; João Vieira, Geovane (PH), Naylhor e Vicente (Alex Matos); Bruno Alves e Luis Phelipe (Gabriel Davis)

Técnico: Marquinhos Santos

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Imagem: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu