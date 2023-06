Paysandu cede empate ao São José e se aproxima da zona maldita do rebaixamento

O jogo entre Paysandu-PA e São José-RS, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, terminou empatado em 1 a 1. A partida foi disputada no Estádio Leônidas Socré de Castro, a Curuzu, em Belém, na tarde deste domingo, 04, e deixou as equipes próximas na tabela, com apenas dois pontos de diferença. O São José ocupa a 10ª posição, com 9 pontos, enquanto o Paysandu está em 15º, com 7, perto da zona da degola e com sinal vermelho aceso na Curuzu.



No primeiro tempo, o Paysandu-PA exibiu um maior controle de jogo e dominou o campo defensivo do São José-RS. No entanto, a sólida marcação imposta pelos visitantes dificultou as investidas do time paraense em busca do gol. Apesar das dificuldades, os mandantes conseguiram abrir o placar nos acréscimos da etapa inicial.

TUDO IGUAL

No segundo tempo, o panorama mudou e o São José-RS foi para cima. Pressionando, o Zeca colheu os resultados rapidamente, pois, aos 14 minutos, os gaúchos conseguiram empatar. Thayllor, que havia acabado de entrar em campo, recebeu um lançamento em profundidade pela direita, deixou para trás a marcação e finalizou com precisão, igualando o placar.

Com o empate, o Paysandu-PA voltou a buscar o gol da vitória. Dominando a posse de bola, mais uma vez, os paraenses buscavam desempatar o placar, mas, novamente, tinham dificuldade de furar a retranca do Zequinha. Além disso, os bicolores dependiam muito da presença de área do atacante Mário Sérgio, artilheiro do clube no ano. Ele chegou a levar perigo em alguns lances, mas o placar não mudou.

PRÓXIMOS JOGOS

Paysandu-PA e São José-RS já conhecem seus próximos adversários na Série C. Ambos os jogos ocorrerão no meio de semana. Fora de casa, o Papão enfrentará o Operário no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa/PR, na quarta-feira, dia 7, às 19h. Enquanto isso, o Zequinha receberá o Altos no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre/RS, no mesmo dia, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 1 SÃO JOSÉ-RS

6ª RODADA DA SÉRIE C 2023

Local: Estádio da Curuzu – Belém (PA)

Data: 04.06.2023

Horário: 16h30

Cartões amarelos: João Vieira e Wanderson (PAY); Matheuzinho, Nonato e Karl (SJO)

Gols: Nenê Bonilha 46’/1T (PAY); Thayllon 15’/2T (SJO)

PAYSANDU

Alan Bernardon; Edilson (João Vieira), Wanderson, Paulão (Naylhor) e Igor Fernandes; Arthur, Geovane (Luís Phelipe) e Nenê Bonilha, bruno Alves (Vinícius Leite), Robinho (Fernando Gabriel) e Mário Sérgio

Técnico: Marquinhos Santos

SÃO JOSÉ-RS

Fábio Rampi, Ryan, Jadson, Lucas Cunha e Matheuzinho; Nonato, Karl (Rafael Carrilho) e Sillas (Thiago Santos), Alessandro Vinícius (Lucas Sampaio), Kayan (Dener) e Zé Andrade (Thayllor)

Técnico: Thiago Gomes

Arbitragem

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)

Assistentes: Dimmy Yuri das Chagas Cardoso (AM) e Marcos Santos Vieira (AM)

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA)

