Paysandu confirma a saída de atacante flagrado em festa

Ari Moura teve o contrato rescindido com o Papão nesta segunda-feira

O atacante Ari Moura foi dispensado pelo Paysandu nesta segunda-feira. A rescisão contratual foi em comum acordo, segundo nota divulgada pelo clube. A dispensa veio após o jogador ser flagrado em uma casa noturna de Belém ao lado do goleiro Paulo Ricardo na noite do último sábado. A foto circulou nas redes sociais.

“O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta segunda-feira (21), o atleta Ari Moura não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. O contrato do atacante foi rescindido em comum acordo entre as partes. O clube agradece ao jogador pelos seus serviços prestados”, informou o time alviceleste.

Ari Moura estava no Paysandu desde o começo do ano. Ele chegou ao Papão após temporada na Série B pelo Confiança, de Sergipe. Em 2021 foram 18 jogos pelo Papão, com um gol e três assistências.

Fonte: oliberal.com