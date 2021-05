Paysandu confirma contratação de atacante ex-Fluminense para Série C

Jogador desembarca em Belém na terça-feira (18) e terá o contrato inicial com duração de três meses

Conforme antecipado por Oliberal.com, o Paysandu confirmou a contratação do atacante Patrick. Ele chega em Belém na próxima terça-feira (18) e terá, inicialmente, um contrato com duração de três meses.

“É uma felicidade enorme poder acertar com um clube que possui uma torcida apaixonada e de grande tradição no futebol brasileiro. Espero contribuir para que juntos possamos atingir todos os objetivos do clube, a conquista do acesso e o título da Série C. Estou muito feliz, motivado e ansioso para entrar em campo, dar muitas alegrias para a torcida e fazer muitos gols”, disse o centroavante em entrevista para o site oficial do clube.

Patrick é mais um reforço do Paysandu para a Série C. Além do jogador, o Papão anunciou a contratação do lateral-direito Marcelo e do atacante Danrlei. Os três se apresentam na próxima semana.

FICHA TÉCNICA

Nome: Patrick Carvalho dos Santos

Nascimento: 06/02/1997 (24 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,78 m

Peso: 80 kg

Posição: atacant

Clubes: Fluminense-RJ, Nova Iguaçu-RJ, Boa Vista-RJ, Tupi-MG, FC Chiasso-SUI, Al-Akhdoud-ARA e Al Shael-ARA