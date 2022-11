Paysandu conquista título de basquete sub-13 pela quarta vez consecutiva

O Paysandu segue imbatível no basquete paraense sub-13. Há quatro anos consecutivos os garotos do Papão conquistam títulos em cima do rival Clube do Remo.

O campeonato de 2022 foi disputado num playoff de cinco jogos. O Paysandu venceu três. O primeiro por 62 a 58. O segundo por 69 a 61.

Já no terceiro, realizado na noite de ontem, terça-feira, 31, o placar foi de 72 a 57. A diferença de 15 pontos mostra a supremacia bicolor. A festa pelo tetracampeonato no ginásio Moura Carvalho foi completa com a presença dos familiares dos atletas.

Hugo Sabado foi destaque da equipe e o cestinha do jogo. A equipe bicolor tem como técnico Paulo Carmona.

Imagem: Agência Paysandu