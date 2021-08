Paysandu contrata atacante que fez parte da campanha do acesso do Remo para a Série B

Tcharlles é o reforço do ataque bicolor para a Série C

O Paysandu contratou o atacante Tcharlles, que jogou no Remo ano passado e ajudou na campanha do acesso da Série C para a B do Leão. O anúncio ocorreu na rede social do clube.

Com 29 anos, Tcharlles estava na Inter de Limeira, onde jogou quatro partidas neste ano pelo Campeonato Paulista. A última partida foi em março.

Em 2020, o atacante jogou o Parazão, Copa Verde e a Série C pelo Remo. Foram 26 jogos e quatro gols marcados pelo Leão.

Ele vem para reforçar o setor do ataque do Papão na Série C, que conta, atualmente, com Rildo, Rafael Grampola, Thiago Santos, Luan Santos, Marlon e Bruno Paulo.

AGENDA

Enquanto a diretoria trabalha para reforçar o Paysandu nessa reta final da primeira fase da Série C, os jogadores seguem em preparação para a partida contra o Floresta-CE, marcado para sábado (28), às 19 horas, na Curuzu. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.