Paysandu contrata o atacante Luan

O Paysandu anunciou, na tarde desta quinta-feira, 24, a contratação do atacante Luan, de 25 anos. O Bicola espera a rescisão contratual do atleta com a Jacuipense ser publicada no BID da Confederação Brasileira de Futebol – CBF para poder apresenta-lo oficialmente como novo reforço do time para o Brasileiro da Série C.



Nascido em Fortaleza – CE, Luan chegou ao time baiano para a disputa da Série C. Foram três partidas como titular, sendo destaque inclusive contra o próprio Paysandu, pela 3ª rodada da competição. Na ocasião, os bicolores venceram o clube baiano pelo placar de 2 a 0, fora de casa.



Luan, antes de passar pelo Jacuipiense, esteve no Ceará, onde foi campeão do Brasileiro de Aspirantes 2020. Ele também tem passagens por times como Sampaio Corrêa, Vitória e ABC. Passou pelas categorias de base do Bahia e Palmeiras.



Segundo o site G1, curiosamente, essa é a segunda vez que Luan chega para o Paysandu. Em 2018, o jogador foi contratado para a disputa da Série B do Brasileiro. Contudo, uma lesão foi detectada nos exames, fazendo com que o clube desistisse da contratação pelo tempo que o atleta levaria para se recuperar. Agora é a vez dele mostrar o que sabe.

Divulgação/Remo