Paysandu dá “liso” no rival e conquista o bicampeonato de basquete sub-12

O Paysandu aplicou um “liso” no Clube do Remo e conquistou o título de campeão de basquete sub-12 (mini). Foram realizados três jogos e o Papão venceu todos com facilidades no placar. O último, teve o escore de 80 a 62, em partida no ginásio Moura Carvalho.

O Paysandu segue, assim, firme e absoluto no basquete de base. O Papão é bicampeão.

O técnico Paulo Carmona enalteceu a união da equipe. “Somos uma família aqui. Todos estão fechados pelo sucesso do Paysandu”, comentou.

João Antônio Vaz, além do troféu de campeão pelo Papão, recebeu o seu como o cestinha do campeonato.

