Paysandu dá show de remadas, vence a primeira regata do campeonato de 2022

O Paysandu foi o vencedor da primeira regata do Campeonato Paraense de Remo de 2022. Na disputa das doze provas realizadas na manhã de domingo (10) na Baía de Guajará – Complexo Turístico Ver- o- Rio, a equipe bicolor conquistou nove primeiros lugares, além de dois segundos lugares.

O Papão, na somatória já totaliza 40 pontos, desde já é líder do campeonato. A Associação Guajará faturou três primeiros lugares e mais nove segundos. A soma de pontos ficou em 30, dez a manos do líder.

A Tuna Luso alinhou em quatro provas e obteve cinco pontos proveniente de um segundo lugar e três terceiros.

A regata transcorreu tranquila do começo ao fim com uma boa plateia no complexo turístico.

A torcida bicolor fez a maior festa na entrega do troféu ‘José Maria Rosas’, oferta da Fepar. O técnico bicolor Marciel Moraes [Marajó] foi premiado com o troféu ‘Boto’ como melhor técnico do ano de 2021.

Moraes alinhou que o Paysandu, mesmo ganhando nove páreos, teve de remar bem forte para vencer o desafio com a equipe da Associação Guajará. “Foi uma parada dura, sim. A Associação Guajará tem demonstrado muito valor técnico elevando o nível técnico das provas”, comentou.

O presidente da Fepar, Luciel Caxiado, disse que na segunda regata, no mês de maio, tem boas possibilidades de contar com o Clube do Remo, ausente na primeira.

Imagem: Agência Paysandu