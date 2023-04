Paysandu demite o técnico Márcio Fernandes

O treinador Márcio Fernandes e o auxiliar técnico Márcio Fernandes Júnior foram demitidos da comissão técnica do Paysandu na noite de ontem, sábado, 29, depois da derrota do clube para o Águia de Marabá, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2023. A informação foi divulgada oficialmente pelo clube ainda ontem em seu site oficial.

Márcio Fernandes foi um dos treinadores que mais durou no bicola nos últimos tempos. Ele assumiu a equipe em 2021, conquistou o título da Copa Verde e vinha se mantendo, porém, apesar de ter feito uma grande campanha no estadual, caiu na Copa do Brasil diante do Fluminense, no Maracanã, na quarta-feira passada e, ontem, no Campeonato Paraense, para o Águia, ficando com o direito da disputa pelo terceiro lugar da competição com o derrotado entre Clube do Remo e Cametá, que disputarão a segunda vaga da final neste domingo, 30.

O Paysandu, ainda não anunciou quem assume a vaga de Márcio Fernandes, o que deve acontecer urgente, haja vista que o clube já tem estreia no Campeonato Brasileiro da Série C contra o Aparecidense marcada para o dia 03, o qual seja, na próxima quarta-feira.

Imagem: Agência Paysandu

O treinador Márcio Fernandes e o auxiliar técnico Márcio Fernandes Júnior foram demitidos da comissão técnica do Paysandu na noite de ontem, sábado, 29, depois da derrota do clube para o Águia de Marabá, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2023. A informação foi divulgada oficialmente pelo clube ainda ontem em seu site oficial.



Márcio Fernandes foi um dos treinadores que mais durou no bicola nos últimos tempos. Ele assumiu a equipe em 2021, conquistou o título da Copa Verde e vinha se mantendo, porém, apesar de ter feito uma grande campanha no estadual, caiu na Copa do Brasil diante do Fluminense, no Maracanã, na quarta-feira passada e, ontem, no Campeonato Paraense, para o Águia, ficando com o direito da disputa pelo terceiro lugar da competição com o derrotado entre Clube do Remo e Cametá, que disputarão a segunda vaga da final neste domingo, 30.

O Paysandu, ainda não anunciou quem assume a vaga de Márcio Fernandes, o que deve acontecer urgente, haja vista que o clube já tem estreia no Campeonato Brasileiro da Série C contra o Aparecidense marcada para o dia 03, o qual seja, na próxima quarta-feira.

Imagem: Agência Paysandu