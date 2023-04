Paysandu desconhece a Tuna com goleada de 4 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Parazão

O Paysandu ignorou o adversári e gogoleou a Tuna Luso por 4 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense 2023, neste domingo, 16, novEstádio Olímpico doPará, o Mangueirão. Vinícius Leite, Mário Sérgio, Eltinho e João Vieira fizeram para o Bicola. Já o atacante Welthon, da Águia Guerreira, descontou. O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ on-line, patrocínio do sempre Avistão, 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, empresas do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.



Desde o começo não deram certo os projetos do técnico Pedro Paulo. Logo no primeiro minuto de jogo, chegada bicolor. Eltinho recebeu na esquerda, foi à linha de fundo e cruzou para trás. Vinícius Leite, na marca do pênalti, chapou a bola para o fundo da rede.



O Papão mostrou que estava ali para liquidar com a Cruz de Malta, que ainda. A Tuna tentava chegar ao ataque, mas sem criar muito perigo. Já o Papão tirava o fôlego da Fiel em praticamente todos os lances de perigo. E não demorou muito para que a equipe ampliasse: aos 20, a Tuna perdeu a bola no meio, Vinícius Leite acionou Geovane, que finalizou. Mário Sérgio aproveitou a sobra e fez o segundo.

AMPLIOU

Nocsuteada, a Lusa pouco pôde fazer para impedir o ímpeto bicolor. Especialmente chegando pelas laterais. Não à toa, seis minutos depois, Edilson avançou pela direita e cruzou. Eltinho chegou de primeira e tocou no canto direito do goleiro Régis para fazer o terceiro.

GOL

Antenados, Vinícius Leite e João Vieira participaram do quarto gol. Já nos acréscimos, o Paysandu trocou passes, até que Vinícius recebeu, na direita. Ele passou para Ricardinho, que levantou na área. A zaga adversária afastou, mas a bola sobrou para João Vieira, que pegou de primeira e fez um belo gol.

FASE FINAL

Nos primeiros minutos do segundo, o Paysandu se negou a diminuir o ritmo e, aos cinco, um pênalti foi marcado para o Papão, após Edson colocar a mão na bola. Porém, João Vieira desperdiçou a cobrança e mandou no travessão. Assim como Fernando Gabriel, minutos depois, após uma falta.

Descontou

Aos poucos a Tuna tentou melhorar na partida e diminuir o prejuízo. Aos 23, Welthon descontou. Cruzamento do lado esquerdo e a bola foi desviada na primeira trave. Welthon, ex-Remo e Paysandu, marcou de cabeça o único da Lusa no jogo.

Agora, o jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, 19, às 20h, na Curuzu. Para se classificar, a Tuna precisa vencer por quatro gols ou mais de vantagem. Caso ganhe por três de diferença, a vaga será decidida na cobrança de pênaltis.

FICHA TÉCNICA

Tuna Luso x Paysandu

Campeonato Paraense – partida de ida das quartas de final

Data: 16/04/2023 (domingo)

Horário: 18h

Local: Estádio do Mangueirão

Tuna Luso

Régis; Edson, Dedé, Marlon e Allysson e Félix; Wesley (Vitinho) e Juninho (Gabriel); Welthon, Balotteli (Pulga) e Paulo Rangel (Silvio

Técnico: Pedro Paulo

Paysandu

Thiago Coelho; Edílson, Genílson, Filemon e Eltinho; João Vieira (Roger), Geovane (Kelvi) e Ricardinho (Paulo Henrique); Fernando Gabriel; Vinícius Leite (Vicente) e Mário Sérgio (Luís Phelipe)

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem

Árbitro: Marco José Soares de Almeida (FPF)

Assistentes: Hélcio Araújo Neves (CBF) e Leory Rodrigues Pereira (FPF)

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (FPF)

Imagens: Foto: John Wesley/Agência Paysandu