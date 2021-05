Paysandu e Bragantino decidem última vaga na semifinal do Parazão

Após o empate em 0 a 0 em Bragança, no último domingo (2), Paysandu e Bragantino voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (5), às 19h, na Curuzu. Assim, para conquistar a última vaga para semifinal é preciso vencer, já que em caso de nova igualdade a decisão será nos pênaltis.

Na partida de ida, as duas equipes apresentaram um futebol abaixo do esperado para uma partida de quartas de finais. O Paysandu, que é o atual campeão, precisa da vitória para conquistar a vaga para semifinal, pois vem sofrendo com críticas da torcida e, até mesmo, do presidente do clube Mauricio Ettinger, que usou as redes sociais para demonstrar a sua insatisfação.

Já o Bragantino, mostrou mais volume de jogo na partida de ida, mas faltou acertar as finalizações. O técnico Artur Oliveira terá à sua disposição, novamente, o artilheiro isolado da competição, Cris Maranhense, que pode disparar ainda mais entre os goleadores do torneio.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X PAYSANDU

Quartas de final – jogo de Volta

Paysandu: Victor Souza; Israel, Perema, Yan e Bruno Collaço; Denilson, Ratinho, Jhonnatan e Ruy; Igor Goularte e Nicolas

Técnico: Itamar Schulle

Bragantino: Tharles; Rony, Romário, Caça-Rato e Zé; Ricardo Capanema, Edicleber, Davi e Tulio; Carlos Neto e Cris Maranhense

Técnico: Artur Oliveira

Local: Estádio da Curuzu.

Hora: 19h.

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva/MASTER.

Assistentes: Bárbara Roberta da Costa Loiola/FIFA e Felipe Souza da Silva/FPF.

Quarto árbitro: Ignácio José de Almeida Pedro/FPF.

Fonte: O Liberal

Foto: Jorge Luís Totti / Paysandu

Por: Beatriz Reis