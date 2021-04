Paysandu e CRB se enfrentam por cota milionária e vaga para a próxima fase da Copa do Brasil

Paysandu e CRB se enfrentam, às 16h45 desta terça-feira (13), na Curuzu, na segunda fase da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Ano passado, o time Alagoano foi quem levou a melhor, ao conseguir a classificação nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. No reencontro, o time paraense quer fazer diferente. E espera ter habilidade e até um pouco de sorte.

Nesta fase, o jogo é único e avança quem vencer. Se der empate, decisão nos pênaltis. A classificação para a terceira fase garante ao time vencedor uma cota de R$ 1,7 milhão, o que faz a vaga ser ainda mais atrativa para as duas equipes, que também se diferem por ser uma de Série C e outra de Série B.

No Paysandu, a dúvida é na defesa. O zagueiro Perema operou o dedo indicador da mão esquerda na semana passada. Ele voltou aos treinos, mas não deve começar jogando. Sem ele, a zaga deve ser formada por Yan e Alisson. O lateral direito Israel está fora do jogo por causa de uma conjuntivite. A hipótese é que o técnico Itamar Schulle improvise alguém na posição, no caso, o zagueiro Denilson.

Quem também pode fazer a estreia é o volante Bruno Paulista, que está regularizado. Mas deve ser opção para o segundo tempo. É provável que o técnico Itamar Schulle escale o Paysandu com Victor Souza: Denilson, Yan, Alisson e Bruno Collaço; Paulinho, Ratinho e Ruy; Ari Moura, Nicolas e Igor Goularte.

CRB

O técnico Roberto Fernandes veio para Belém com força máxima, colocando em campo os jogadores que foram poupados na partida contra o Altos, no final de semana, pela Copa do Nordeste.

Na zaga do Galo há um conhecido dos bicolores, Diego Ivo. O time ainda conta com o experiente Gum e o retorno do atacante Lucão.

“O jogo de terça-feira é um jogo único, na casa do adversário, contra uma equipe tradicional e qualificada. Basta você olhar os jogadores que estão no Paysandu, vários estavam disputando Série B recentemente. Então, jogo dificílimo, mas a gente tem confiança de manter o rendimento da equipe na temporada e buscar essa classificação”, afirmou o treinador, que deve escalar o time com Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão; Claudinei, Carlos Jatobá e Diego Torres; Calyson, Hyuri e Lucão.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x CRB

Copa do Brasil – segunda fase

Paysandu: Victor Souza: Denilson, Alisson, Yan e Bruno Collaço; Paulinho, Ratinho e Ruy; Ari Moura, Nicolas e Igor Goularte

Técnico: Itamar Schulle

CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão; Claudinei, Carlos Jatobá e Diego Torres; Calyson, Hyuri e Lucão.

Técnico: Roberto Fernandes

Local: Curuzu – Belém (PA)

Hora: 16h45

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (AB-DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (AB-DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (AB-DF)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Foto: Jorge Luís Totti/ Paysandu

Fonte: O Liberal

Por: Andreia Espírito Santo