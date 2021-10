Paysandu é goleado na Curuzu e se complica para subir à Série B

O Papão da Curuzu se despediu, com um gol de honra, do sonho de ascender à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, ao perder pelo placar de 4 a 1 para o Ituano Paulista, na tarde/noite deste sábado, 23, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, diante de um público estimado em 3.669 torcedores bicolores. A goleada sofrida pelo Bicolor Paraense teve transmissão de lance a lance pela equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato em Belém.



Foi um dos jogos mais longos enfrentados pela equipe bicolor, que ainda teve discussões e até invasão do gramado por vários torcedores inconformados com o que estavam vendo. O Papão não conseguiu avançar e o Ituano, que já havia vencido o primeiro jogo há poucos dias, veio a Belém mostrar sua supremacia e agora continua no páreo para passar para a Série B, situação que se complicou por completo na Curuzu nesta noite.

Pressionado e com mudanças, dentro e fora de campo. Foi assim que o técnico interino Wilton Bezerra entrou em campo estreando na Série B, optando por Ratinho no posto de Leandro Silva na lateral-direita, além de Grampola no lugar de Danrlei, que machucado, ficou de fora. Outro que retornou ao time foi o meia José Aldo, após contusão.

Logicamente que a Fiel se fez presente na Curuzu, porém, dentro de campo, o Paysandu não conseguiu desempenhar um bom futebol no início do jogo. O Ituano, que possui um bom retrospecto como mandante, foi premiado logo nos primeiros minutos. Após saída de bola errada, o time paulista tabelou na entrada da área e Léo Duarte acertou um chute forte, no alto, sem chances para o foleiro Victor Souza, aos nove minutos. Ituano 1 a 0.

PERDIDO NO GRAMADO

A equipe bicolor não se encontrava em campo, insistia em jogar pelo meio buscando a infiltração, mas o Ituano fechado, conseguia manter a tranquilidade no sistema defensivo e levava perigo ao clube bicolor nos contra-ataques. Depois, “igualou” o jogo e conseguiu pressionar. Paulinho em um chute de fora da área assustou, Rildo pegando sobra dentro da área também arriscou e explodiu na zaga e foi só na primeira etapa. A equipe paraense ainda perdeu o meia José Aldo por contusão e Ruy entrou no seu lugar. Após o apito final do primeiro tempo, a torcida vaiou bastante os jogadores do Papão na descida do túnel para o vestiário.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Paysandu retornou sem fazer qualquer ameaça ao Ituano que, novamente, ignorava os paraenses. Aos oito minutos a bola foi lançada para João Victor, Ratinho erra a cabeçada e o jogador do Ituano invadiu a área, driblou o goleiro Victor Souza e mandou para rede, Ituano 2 a 0.

O Papão sentiu o gol sofrido e o Ituano soube aproveitar a fragilidade emocional do time alviceleste. Aos 12 minutos a bola foi lançada na direita, o jogador do time paulista invadiu a área e tocou para Tiago Marques, sozinho, só para empurrar para o gol, marcando o terceiro do clube paulista.

CONFUSÃO NO GRAMADO

Depois do terceiro gol do Ituano, um grupo de cerca de 50 torcedores de uma uniformizada do Paysandu arrombou os portões atrás do gol da Travessa Curuzu e invadiu o gramado. Eles tentaram ameaçar os jogadores do clube paraense, que rapidamente desceram para o vestiário, o mesmo ocorrendo com os atletas do Ituano. A Polícia Militar e seguranças do clube conseguiram retirar os torcedores do gramado e posteriormente do estádio. Do lado de fora havia bombas e rojões que foram jogados e após um pouco mais de 20 minutos, os jogadores retornaram e o jogo prosseguiu.

Nesse interim, Wilton Bezerra realizou três mudanças: tirou Rildo, Paulinho e Ratinho, colocando Thiago Santos, Luan Santos e Leandro Silva, mudando a cara do jogo. Com apenas dois minutos o Paysandu diminuiu com Thiago Santos, após receber cruzamento do lado direito e ele empurrar para o gol, aos 14 minutos, Paysandu 1 X 3 Ituano.

Esse gol assustou o Ituano e o Paysandu foi para cima e até chegou a fazer o segundo gol com Marlon, mas o árbitro de vídeo entrou em ação e pegou impedimento do ataque bicolor e a arbitragem anulou o gol alviceleste. Que azar!

A partir daí, o Bicola se desesperou. Wilton Bezerra trocou Paulo Roberto pelo atacante Tcharlles. O Papão foi para cima, pressionou, porém, em um contra-ataque, Thiago Marques recebeu sozinho e fez o quarto gol, fechando o placar na Curuzu de 4 a 1.

Neste momento, o Paysandu é o lanterna do grupo C com dois pontos. O próximo compromisso do Papão será contra o Botafogo-PB, no domingo (31), às 18h, no Estádio Almeidão. A partida terá a cobertura lance a lance pela Super Marajoara AM-1.130 e A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Ficha Técnica

Paysandu X Ituano

Campeonato Brasileiro – Série C

Quadrangular Decisivo

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu), Belém-Pa

Horário: 17h

Paysandu

Vitor Souza, Ratinho, Leandro Silva, Perema, Denilson, Diego Matos, Paulo Roberto, Tcharlles, Paulinho, Luan Santos, José Aldo, Ruy, Marlon, Rildo, Thiago Santos e Rafael Grampola

Técnico:

Wilton Bezerra

Ituano

Pegorari, Pacheco, Mateus Silva, Matheus Mancini, Bruno Lima, Bernardo, Mário Sérgio, Léo Duarte, João Victor, Igor Henrique, Thiago Marques, Fernandinho, Gerson Magrão, Iago Teles e Rhaan

Técnico

Mazola Júnior

Arbitragem:

Jefferson Ferreira de Moraes (AB/GO)

Cristhian Passos Sorence (AB/GO)

Tiago Gomes da Silva (AB/GO)

Breno Vieira Souza (CD/GO)

