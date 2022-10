Paysandu é multado em R$ 100 por objetos arremessados pela torcida em jogo da Série C

O Paysandu enfim terminou a sua ‘relação’ com a Série C do Brasileiro 2022. O clube foi multado em R$ 100 pelo arremesso objetos pela torcida na despedida do torneio, na Curuzu, no último dia 24 de setembro, no empate em 1 a 1 contra o Vitória. O julgamento foi realizado na quinta-feira (13), pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

De acordo com o documento publicado pelo órgão, o Paysandu foi denunciado com base no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê o descumprimento de normas e regulamentos. A pena varia de R$ 100 a R$ 100 mil. O clube tem até 10 dias para realizar o pagamento da multa e comprovar o débito.

Durante o empate contra o Vitória, parte da torcida presente na Curuzu atirou alguns objetos no gramado. A ocorrência foi registrada na súmula pelo árbitro do encontro, o paulista Luiz Flávio de Oliveira.

Esta foi a segunda vez que o Paysandu foi multado por arremessos de objetos. Na vitória do Bicola sobre o Figueirense, no dia 11 de setembro, também na Curuzu, um torcedor arremessou um plástico de laranjinha no gramado. O clube foi punido com o pagamento de R$ 300.

Fonte: Debate Carajás com O Liberal