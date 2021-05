Paysandu é o Campeão Paraense 2021 de Futebol

Por quatro a um no jogo de volta super bem disputado no Estádio Leônidas Castro (Curuzu), na tarde e noite deste domingo (23), o Paysandu Sport Clube sagrou-se Bi-Campeão Paraense de Futebol 2021 ao vencer a Tuna Luso Brasileira, em jogo dramático que começou em vantagem para a Lusa, que iniciou o marcador com um gol de pênalti.



O jogador Gabriel Barbosa foi o grande herói bicolor ao fazer três gols na decisão em que todos apostavam na conquista da Tuna após mais de 30 anos, o clube que entrou na Curuzu podendo perder por até um gol de diferença.



Paulo Rangel abriu a contagem em favor da Tuna Luso Brasileira com um gol de pênalti aos seis minutos do primeiro tempo, sem chances para a defesa bicolor. É o quarto gol que o Papão recebeu no Campeonato Paraense nos primeiros 14 minutos de partida. Mas a resposta do Bicola veio alguns minutos depois, quando Igor Goularte, com muita frieza, aproveitou um passe e chutou sem piedade para a rede adversária, empatando a partida.



Até então, a Tuna, que vinha dominando o jogo, pareceu ficar bastante agitada e nervosa, perdendo o controle da situação, o que só voltou a se normalizar exatamente aos 47 do primeiro tempo, já que houve acréscimo de 7 minutos na fase inicial da partida. Mesmo assim, a Lusa encerrou a primeira parte da disputa com a taça na mão e um jogador a menos, Neto, que foi expulso depois de um cartão vermelho, ele que já tinha um cartão amarelo.



Mesmo tendo voltado a campo com um jogador a menos, nos minutos iniciais da fase complementar, a Lusa estava bem melhor, fruto de conversa entre o grupo durante o intervalo, quando o grupo se acertou quanto à atuação seguinte. Os esforços se mostraram em vão, apesar de a Lusa ter um novo pênalti, cuja bola não entrou na rede, nos minutos finais do jogo.

Gabriel Barbosa, aos 19 minutos, desempatou e fez Papão 2 a 1. Nesse placar, a Tuna ainda era a dona da Taça.



A verdade é que a Tuna estava bem, mas o técnico bicolor soube mexer certo na equipe e mudou a situação substancialmente.

Assim, aos 30 minutos, Gabriel Barbosa criava o seu segundo gol. Agora são 3 a 1 para o Papão da Curuzu. A caminhada para a Taça já estava traçada.



Com direito a pedido de música, o anjo Gabriel faz o terceiro para o Lobo aos 34 minutos, deixando o Papão perto do título de Bi-Campeão na Curuzu. Gabriel ainda pegou um cartão amarelo. Mesmo assim, o Papão fez o dever de casa e recuperou fôlego para a conquista de mais um título no Parazão, já se preparando para entrar com o pé direito no Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Paysandu

Victor Souza, Israel, Alisson, Perema, Bruno Colaço, Denilson, Paulinho, Ratinho, Marlon Igor Goularte e Nícolas

Técnico: Wilton Bezerra

Tuna Luso-Brasileira

Gabriel Bubniack, Leo Rosa, Dedé, Renan e Alexandre Pinho, Wellington Pará e Lukinha, Neto, Fabinho e Paulo Rangel

Técnico: Robson Melo

Local: Estádio Leônidas Castro (Curuu)

Horário: 17h

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Auxiliares: Barbara Roberta da Costa Loiola e Jhonathan Leone Lopes

Por : ROBERTO BARBOSA

Foto: John Wesley/Paysandu