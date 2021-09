Paysandu é o mais novo parceiro do Fasepa que atende jovens e adolescentes em atendimento socioeducativos do estado

O Paysandu esporte clube é o mais novo parceiro da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa). Na última segunda-feira (20) foi assinado pelo presidente da Fasepa, Luiz Celso da Silva, e o presidente do clube, Mauricio Ettinger, no estádio Banpará Curuzu, um termo de cooperação técnica entre as duas instituições para afirmar a prática esportiva realizada pelos profissionais do clube para os adolescentes e jovens das unidades de atendimento socioeducativo do estado.

O termo prevê que os socioeducandos terá duas vezes por semana aulas com o professor de futsal da escolinha e das equipes do clube, as turmas serão divididas por turnos no horário da manhã e da tarde, para receberem os fundamentos da modalidade nas próprias instalações da fundação.

A previsão é que as aulas comecem na próxima segunda-feira (27), no Complexo Esportivo Cultural – Apoena, localizado em Ananindeua, no espaço é realizado diversas atividades esportivas e eventos com a participação dos socioeducandos.

Foto: John Wesley

Jornalista: Marina Moreira