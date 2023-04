Paysandu, em desvantagem, encara o Fluminense, no Mangueirão, jogo de volta da Copa do Brasil

Com 100% na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, o Fluminense encara o Paysandu, nesta terça-feira, 25, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edigar Proença, o Mangueirão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor Carioca venceu no Maracanã, no dia 2 de abril, por 3 a 0, resultado que dá o direito de perder até por dois gols de diferença para seguir na competição. Ainda tem a vantagem do empate.

O Paysandu tem pela frente uma missão das mais difíceis, mas está plenamente confiante de virada sobre os adversários.

O Papão tem bons retrospectos nos jogos em Belém sobre do time Pó de Arroz, atual bicampeão carioca. No ano de 2015, o bicolor, no Mangueirão, perdia o jogo por 2 a 0, e acabou virando para 3 a 2.

O lateral Marcelo, ex-Real Madrid, cria do Fluzão, não veio para Belém. Ele sentiu dores contra o The Strongest-BOL, em duelo da Libertadores e segue em observação médica.

Na recepção no aeroporto paraense, o meia Paulo Henrique Ganso foi muito saudado pela torcida do Tricolor. Ganso surgiu no futsal do Clube do Remo, de onde saiu para a divisão de base do Santos.

German Cano, artilheiro do time bicampeão carioca, também foi muito ovacionado pelos fãs do Tricolor

O técnico Fernando Diniz não conta, além de Marcelo, do meia Martinelli e do lateral Jorge que ficaram no Rio sob tratamento.

Após a derrota no Rio de Janeiro, o Paysandu colheu bons resultados no campeonato local, ganhando força e resistência para encarar a máquina tricolor.

Na Curuzu, a ordem é uma só: vencer o Fluzão para superar todos os problemas. Mesmo tendo pouco tempo para treinos, contudo, o Papão está preparado para a batalha com os tricolores das Laranjeiras. (Colaborou: Braz Chucre/Ronabar)

Ficha Técnica

Paysandu – PA x FluminenseRJ

Copa do Brasil 2023- 3ª Fase –Jogo de Volta

Local: Mangueirão – PA

Hora: 20h

Onde assistir: Amazon Prime

Paysandu

Thiago Coelho, Genílson, Wanderson e Filemnon; Edílson, João Vieira, Geovane, Ricardinho e Eltinho; Vinícius Leite e Mário Sérgio

Técnico: Márcio Fernandes

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Vitor Mendes e Alexsander; André, Lima e Paulo Henrique Ganso); Keno, John Kennedy e German Cano

Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA/SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA/SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA/DF)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (CBF/PA)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Imagens: Vitor Castelo/Agência Paysandu e Mailson Santana/Fluminense