Paysandu empata e o tira-teima será na Curuzu, pela Copa Verde

O Paysandu empatou com o São Raimundo-AM em 2 a 2 durante o primeiro jogo da semifinal da Copa Verde, na noite desta terça-feira, 08, na Arena da Amazônia. Negueba e Yan Philippe descontaram para os donos da casa, e Robinho e Patrick Brey para o Papão.

Márcio Fernandes manteve para o jogo dessa noite o mesmo time da classificação contra o Tocantinópolis-TO. Ele apostou no 4-1-4-1, com Mikael entre as linhas de defesa e meio-campo e Danrlei isolado à frente. Porém, dentro de campo, a apresentação, principalmente na primeira parte, foi abaixo do encontro contra a equipe do Tocantins.

Apesar de Danrlei ter brigado no ataque e ter dado algum trabalho nos primeiros minutos, foi a única arma ofensiva do Papão no primeiro tempo. Muito mais pelo instinto do jogador, que pelas ideias apresentadas pelo Paysandu.

Já a partir dos 10 minutos, o São Raimundo-AM tomou conta do jogo. Aproveitando os espaços deixados pelo Paysandu, que mais uma vez teve posse de bola acima de 60%, o time amazonense causou bastante perigo aos laterais bicolores com os pontas Quadrado e Negueba.

Foram pelo menos três tentativas do Mundico, com perigo para o goleiro Thiago Coelho, até que o gol saiu. Aos 25, Magnum lançou Negueba pela direita. O atacante superou o lateral Patrick Brey na corrida, driblou os zagueiros Naylhor e Genílson e bateu cruzado, no canto de Thiago Coelho.

Com o gol do São Raimundo, a tendência era que o Paysandu colocasse mais velocidade e caprichasse nas jogadas de ataque. No entanto, não foi o que aconteceu. Pelo contrário, o Tufão foi quem continuou contra-atacando e apenas a má pontaria dos atacantes, além das defesas de Thiago, que impediram que os mandantes ampliassem.

SEGUNDO TEMPO

Durante o intervalo, Márcio Fernandes colocou em campo o meia-atacante Gabriel Davis no lugar do lateral-direito Thiago Ennes, que saiu lesionado. Com a alteração, o volante João Vieira passou para a lateral-direita e Davis passou na linha de quatro do meio-campo.

Longe de estar brilhante, o Papão melhorou no segundo tempo e sequer demorou para sair o empate, em mais um golaço. Robinho foi lançado na direita do ataque, avançou para a entrada da área e bateu no canto do goleiro Jonathan, para empatar.

GOLS

A partir daí, mesmo com as mudanças, a partida ficou sem meio-campo, com muitas tentativas de jogada individuais. Porém, a organização ofensiva das duas equipes deixaram a desejar. Ainda assim, na reta final do duelo, mais dois gols agitaram os torcedores presentes na Arena da Amazônia.

Aos 43 minutos, o São Raimundo voltar a estar na frente com um gol que parecia dar a vantagem ao Tufão. Caíque recuperou uma bola quase perdida no lado esquerdo e cruzou para a área. Lucas Costa tentou fazer o corte, mas errou a jogada e a bola sobrou para Yan Philipe só empurrar para o gol.

Foi então que Márcio Fernandes lançou o meia Ricardinho, que retornou aos gramados após quase sete meses. O jogador agitou a partida e quase marcou um golaço, após dar um drible da vaca e chutar na trave. No entanto, o herói bicolor foi o improvável Patrick Brey. Robinho avançou pela linha de fundo e cruzou para a área. Brey apareceu sozinho dentro da área e marcou de ombro.

A partida de volta ocorre no próximo sábado, 11, às 18h30, no Estádio da Curuzu. Quem vencer avança. Em caso de empate, o duelo vai para os pênaltis. O vencedor encara quem passar de Brasiliense-DF e Vila Nova-GO.

Ficha técnica

São Raimundo x Paysandu

Copa Verde: semifinais / jogos ida

São Raimundo

Jonathan; Magnum (Luquinhas), Thiago Spice, Guigui e Caíque; Jefferson (Yan Philippe), Kandem, Panda e Hitalo; Igor Quadrado (Alex) e Negueba

Técnico: Marinho

Paysandu

Thiago Coelho; Thiago Ennes (Gabriel Davis), Genílson (Lucas Costa), Naylhor e Patrick Brey; Mikael (Ricardinho); Robinho, João Vieira, José Aldo (Jean Henrique) e Marlon; Danrlei (Dioguinho)

Técnico: Márcio Fernandes

Árbitro

Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Árbitros assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Luiz Fernando Viegas Colete (MS)

Quarto árbitro: Halbert Luis Moraes Baia(AM)

Imagens: Milly Barreto/Agência Paysandu