Paysandu empata em 1 a 1 com o Figueirense em plena Curuzu

O Paysandu empatou com o Figueirense jogando no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em jogo válido pela 16ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Com o resultado, o Papão fica na vice-liderança e poderia estar bem melhor colocado, tivesse feito certinho o dever de casa, apesar de ter sido um resultado justo, segudo informações da equipe “Titulares do Esporte”, que levou as emoções da partida a todos os cantos por meio da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE, patrocínio do sempre Avistão, empresas da holding do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato na equina da economia. O próximo compromisso do Bicola será fora de casa.

Na saída dos jogadores do Paysandu, eles foram vaiados por torcedores que lotaram o Estádio da Curuzu, onde esperavam ver um espetáculo de futebol como time do coração fazendo bonito e levando a melhor. Não foi bem assim que aconteceu com a equipe do treinador Márcio Fernandes.

O Paysandu volta a campo no próximo sábado, 30, às 19h, contra o Campinense, no Estádio Amigão.

No jogo da noite desta segunda-feira, 25, a principal novidade do Paysandu para o duelo foi a titularidade do novo atacante Dalberto, logo na estreia do jogador com a camisa alviceleste. Os donos da casa tomaram conta das ações, apesar de não criaremmuito perigo para a equipe do Figa, impedido de criar perigos no contra-ataque.

Todavia, os gols só vieram na fase complementar. No primeiro minuto do segundo tempo, Robinho cobrou escanteio na cabeça de Genílson. O zagueiro sobiu mais que todo mundo e mandou uma cabeçada para o fundo das redes. O Papão abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ na Curuzu e a torcida explodiu em festa.

ERRO

A alegria bicolor, contudo, durou até aos 26 da etapa final. Após mais uma falha de Bruno Leonardo, desta vez, na saída de bola, o zagueiro errou o passe ao tentar sair jogando e Gustavo Henrique recuperou e bateu colocado. A bola vai no canto do goleiro Thiago Coelho e o Figueirense empata o marcador.

A partir daí até o final, ambas as equipes tiveram oportunidades para fazer o segundo gol, mas não teve jeito, posto que os goleiros Thiago Coelho, do Bicola, e Wilson, do Figueira, estavam atentos. Primeiro, cara a cara com Jean Silva, Thiago saiu bem para impedir o chute colocado do jogador. Minutos depois, foi a vez de Wilson brilhar diante de Danrlei e impedir a vitória bicolor. Final: 1 a 1.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro da Série C

16ª Rodada

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu

Hora: 19h

Paysandu

Thiago Coelho; Igor Carvalho, Genílson, Bruno Leonardo, João Paulo; Mikael (Wesley), José Aldo e Serginho (Danrlei); Marlon (Gabriel Davis), Robinho e Dalberto (Toscano)

Técnico: Márcio Fernandes

Figueirense

Wilson; Muriel, Maurício, Luis Fernando e Zé Mário (Mário Henrique); Rodrigo Oberdan, Bassani (Uesley Gaúcho), Léo Arthur; Andrew (Gustavo Ramos), Jean Silva (Paolo) e Tito (Gustavo Henrique)

Técnico: Junior Rocha

Arbitragem

Roger Goulart-RS

Assistentes: Leirson Peng Martins-RS e Juarez de Mello Júnior-RS

Quarto árbitro: Ignacio Jose de Almeida Pedro-PA

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu