Paysandu empata no final, fora de casa, contra o Tombense: 1 a 1

O Paysandu conseguiu um bom resultado na noite deste sábado (29), ao empatar no final da partida com o Tombense, no estádio Almeidão, em Tombos, Minas Gerais. O resultado de 1 a 1 fez justiça à equipe bicolor, que buscou o empate durante todo o segundo tempo, quando ficou com um jogador a mais.

O time alviceleste, porém, repetiu os erros na defesa, principalmente pelo setor direito. Foi por lá que saiu o primeiro gol do Tombense, aos 7 minutos da primeira etapa, quando o ataque do time mineiro chegou pela esquerda e o jogador Keké cruzou. O lateral direito bicolor Israel mandou a bola contra o gol do Paysandu, depois de uma lambança na defesa.

Aos 12 minutos, Manoel lançou a bola na área, a defesa do Paysandu cortou mal e a sobra ficou com Rodrigo Carioca. Ele mandou uma bomba, que explodiu no travessão de Victor Souza. Na sequência, a zaga afastou o perigo. Aos 17 minutos, o volante Rodrigo do Tombense recebeu cartão amarelo.

Aos 27 minutos, o avançado bicolor Igor Goularte subiu pela esquerda em contra-ataque e bateu forte da entrada da área. O goleiro Felipe foi bem na bola e neutralizou a jogada. Ratinho do Paysandu recebeu cartão amarelo do árbitro Maguielson Lima Barbosa aos 30 minutos. Logo em seguida, aos 33 minutos, o juiz expulsou o meia Jhemerson do Tombense.

Aos 38 minutos, o zagueiro Alisson do Papão foi advertido com o amarelo. Aos 44 minutos foi a vez do goleiro Felipe receber o amarelo do árbitro. No final do primeiro tempo, aos 49 minutos, o Lobo quase empatou a partida, quando Jhonnatan recebeu a bola na entrada da área e chutou pertinho do gol adversário.

Papão melhor

As duas equipes voltaram para o segundo tempo sem alterações, com o Paysandu partindo para cima do Tombense, aproveitando a vantagem de ter um homem a mais em campo. Aos 13 minutos, o zagueiro Denilson foi advertido com cartão amarelo. O técnico bicolor Vinícius Eutrópio botou em campo Gabriel Barbosa e Ari Moura, tirando Ratinho e Igor Goularte, aos 15 minutos.

O comandante do Tombense Rafael Guanaes trocou Eduardo Neto por Marquinhos no meio de campo. Também tirou o lateral direito David e colocou Yago. Logo em seguida, trocou Rodrigo Carioca por Caique, no ataque. O Paysandu pressionou o tempo todo e aos 23 minutos, Marlon perdeu uma grande chance de empatar o jogo, furando na hora de finalizar.

O treinador do Papão mudou de novo aos 30 minutos, tirando Marlon para a entrada de Robinho no ataque. Também tirou Alisson e botou Bruno Paulista na defesa. Aos 32, Marquinhos do Tombense levou amarelo. No lado do time mineiro entrou Falcão e Jean Lucas e saiu Rodrigo e Keké, no meio e no ataque, respectivamente.

Ari Moura quase empatou o jogo aos 36 minutos, mandando uma bomba, que passou bem próxima da trave de Felipe. Na sequência, o técnico bicolor trocou Paulinho por Ruy, tentando dar mais gás ao meio de campo.

Depois de muito insistir, o Papão empatou a partida aos 47 minutos, com Bruno Paulista, que havia entrado em campo pouco tempo antes, e mandou uma bomba de canhota no canto direito, estufando a rede de Felipe.

Jhonnatan foi expulso aos 49 minutos e ambas as equipes ficaram com 10 jogadores em campo. Ramon do Tombense também foi expulso aos 50 minutos.

Por Paulo Jordão

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação